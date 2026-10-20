У Краматорську через атаку Росії 20 жовтня загинули комунальники, є поранені

Наслідки російської атаки на Краматорськ 20 жовтня. Фото: Краматорська МВА

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20 жовтня війська країни-агресорки вчергове атакували один із районів Краматорська. Внаслідок удару загинули троє комунальників, які перевіряли підготовку систем до опалювального сезону. Також поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Краматорську. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків — 1978, 1984 та 1979 років народження. Усі вони — працівники однієї з теплопостачальних організацій міста.

Як уточнили у військові адміністрації, фахівці виконували обхід мереж і перевіряли їхню готовність до опалювального сезону.

“Росіяни вбили людей, які до останнього залишалися зі своїм містом. Людей, які не покинули Краматорськ і продовжували працювати заради його мешканців навіть тоді, коли сама можливість безпечно виконувати свою роботу щодня перебуває під загрозою”, — додали посадовці.

Оновлено: за даними прокуратури, внаслідок атаки на один з районів Краматорська зазнали поранень двоє цивільних — жінка та 38-річний чоловік. Окупанти вдарили по місту об 10:04.

Разом із тим через атаку загарбників фіксують руйнування трьох багатоповерхівок. Тип озброєння, з якого били російські війська, встановлюють.

Нагадаємо, 122 багатоквартирних будинки у Краматорську залишаться без централізованого опалення взимку. Це домівки, які розташовані в зоні підвищеної небезпеки або ж туди не можуть подати теплоносій через пошкодження.