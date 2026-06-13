У Краматорську через безпекові питання змінили рух дев’яти маршрутів тролейбусів. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

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Через удари російських окупантів по Краматорську у місті тимчасово змінили рух 9 маршрутів тролейбусів. Розповідаємо в деталях, якими вулицями тепер рухатимуться маршрути № 2, 5-Б, 7-А, 10, 14, 14-А, 18, 32 та 33-Б.

Про зміни у русі тролейбусів повідомляє Краматорська міська рада.

Зміни торкнулися таких маршрутів:

№ 2 та № 33Б рухатимуться через бульвар Краматорський — проспект Незалежності — вулицю Ярослава Мудрого — вулицю Паркову;

№ 5Б та № 10 рухатимуться через вулицю Паркову — вулицю Ярослава Мудрого — проспект Незалежності — вулицю Ювілейну — вулицю Дружби;

№ 14 та № 14А рухатимуться через бульвар Краматорський — проспект Незалежності — вулицю Василя Стуса;

№ 7А, № 18 та № 32 рухатимуться через вулицю Ювілейну — проспект Незалежності — бульвар Краматорський — вулицю Марії Заньковецької — вулицю Ювілейну.

Нові маршрути руху тролейбусів затвердили тимчасово. Коли з’явиться можливість відновити повну схему руху, про це обіцяють повідомити.

Нагадаємо, З 15 червня 2026 року в Краматорську також змінять маршрути чотирьох автобусів і введуть новий розклад руху для ще одного. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в громаді.