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Через удари російських окупантів по Краматорську у місті тимчасово змінили рух 9 маршрутів тролейбусів. Розповідаємо в деталях, якими вулицями тепер рухатимуться маршрути № 2, 5-Б, 7-А, 10, 14, 14-А, 18, 32 та 33-Б.
Про зміни у русі тролейбусів повідомляє Краматорська міська рада.
Зміни торкнулися таких маршрутів:
Нові маршрути руху тролейбусів затвердили тимчасово. Коли з’явиться можливість відновити повну схему руху, про це обіцяють повідомити.
Нагадаємо, З 15 червня 2026 року в Краматорську також змінять маршрути чотирьох автобусів і введуть новий розклад руху для ще одного. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в громаді.