Автобус у Краматорську. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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З понеділка 15 червня 2026 року в Краматорську змінять маршрути чотирьох автобусів і введуть новий розклад руху для ще одного. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в громаді. Як саме курсуватиме транспорт — розповідаємо далі.

Про зміни повідомили в Краматорській міській раді.

Так, автобуси маршрутів №11 та №11Л з понеділка будуть здійснювати розворот на зупинці “Магазин №97” у селищі Біленьке.

Із розворотом на зупинці “вул. В. Сосюри” (колишня вул. Біломорська) у селищі Веселе курсуватиме й автобус маршруту № 18.

Водночас маршрут №29 в обох напрямках курсуватиме за схемою: зупинка “вул. В. Сосюри” (селище Веселе) — вул. Центральна — вул. К. Гампера — вул. Комерційна. Поки на вул. Часовʼярську автобус не заїжджатиме.

Також з 15 червня автобус маршруту №32 буде їздити за оновленим розкладом. Із селища Біленьке він виїжджатиме о 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 і 18:00, а із вул. Комерційної — о 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 і 17:00.

Нагадаємо, 10 червня 2026 року в Краматорську змінили маршрути деякого громадського транспорту. Проте наступного дня більшість із них повернулася до звичайної схеми руху.