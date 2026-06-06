Ілюстративне фото: прокуратура Донеччини

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Вранці 6 червня російські війська атакували Краматорськ FPV-дроном. Влучання сталося поблизу житлового будинку. Внаслідок удару загинув місцевий житель 1976 року народження.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

За даними міськради, російський FPV-дрон поцілив поруч із житловою забудовою. Через атаку смертельних поранень зазнав чоловік 1976 року народження.

“Ворожі війська продовжують цілеспрямовано тероризувати цивільне населення Донеччини, застосовуючи зброю проти людей, які не мають жодного стосунку до бойових дій. Удар по житловій забудові та загибель мирного мешканця є черговим свідченням того, що держава-агресор нехтує нормами міжнародного гуманітарного права та свідомо порушує закони і звичаї війни”, — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Внаслідок атак загинули шестеро людей, ще 19 зазнали поранень.