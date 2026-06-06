Наслідки ударів по Донеччині 5 червня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

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Минулої доби російські війська здійснили понад 1,2 тисячі ударів по населених пунктах і позиціях уздовж лінії фронту на Донеччині. Під обстрілами опинилися Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та інші міста й села області. Внаслідок атак загинули шестеро людей, ще 19 дістали поранень. Далі — детальніше про наслідки обстрілів.

Під обстріли окупантів потрапили 12 населених пунктів Донеччини

5 червня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Біленьке, Олексієво-Дружківка та села Іверське, Кіндратівка й Майдан.

На Миколаївку росіяни скинули чотири авіабомби “КАБ-250” — загинули четверо людей, ще четверо дістали поранень. Удари пошкодили багатоквартирний будинок і гаражний кооператив.

У Добропіллі внаслідок російської атаки загинула людина.

В Олексієво-Дружківці через влучання безпілотника є загиблий.

Дружківка зазнала десяти атак — росіяни застосували чотири авіабомби та шість FPV-дронів. Четверо людей дістали поранень. Пошкоджені шість багатоквартирних і один приватний будинок, а також два автомобілі комунального підприємства.

У Краматорську через удари дронів поранені двоє людей. Також пошкоджене відділення банку.

У Костянтинівці російські війська вдарили поблизу автодороги на Дружківку — одна людина дістала поранень.

Ще одного пораненого зафіксували в Кіндратівці.

По Майдану окупанти вдарили безпілотником “Молнія-2” — поранені семеро мирних жителів. Пошкоджений автомобіль.

На Слов’янськ росіяни спрямували авіабомбу КАБ-500. У місті пошкоджені підприємство та сім цивільних автомобілів.

У Білозерському пошкоджені багатоквартирний будинок і заклад освіти, в Іверському — приватний будинок.

“Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували займання покрівлі та перекриття житлового будинку [в Іверському] на загальній площі 77 кв. м”, — написали в Головному управлінні ДСНС Донецької області.

Загалом за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 627 людей, у тому числі 95 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 5 червня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Лиманському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 269 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку росіяни 29 разів намагалися просунутись у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та в напрямку Лимана й Озерного;

на Слов’янському напрямку окупанти здійснили дев’ять штурмових дій поблизу Закітного та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку росіяни провели чотири атаки в районах Никифорівки, Міньківки, Часового Яру та у напрямку Малинівки;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 22 атаки у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру, Торецького, а також у бік Іллінівки, Кучерового Яру, Вільного та Нового Шахового;

на Покровському напрямку захисники зупинили 31 штурмову дію росіян у районах Никанорівки, Родинського, Котлиного, Гришиного, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, а також у напрямку Дорожнього, Новоолександрівки та Новопідгороднього;

на Олександрівському напрямку війська країни-агресорки атакували 11 разів у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, 4 червня окупанти били по Донеччині дронами та з артилерії. Під вогнем опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Мирне, а також село Ясна Поляна. Обійшлося без загиблих або поранених серед цивільних.