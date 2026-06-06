Минулої доби російські війська здійснили понад 1,2 тисячі ударів по населених пунктах і позиціях уздовж лінії фронту на Донеччині. Під обстрілами опинилися Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та інші міста й села області. Внаслідок атак загинули шестеро людей, ще 19 дістали поранень. Далі — детальніше про наслідки обстрілів.
Під обстріли окупантів потрапили 12 населених пунктів Донеччини
5 червня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Біленьке, Олексієво-Дружківка та села Іверське, Кіндратівка й Майдан.
На Миколаївку росіяни скинули чотири авіабомби “КАБ-250” — загинули четверо людей, ще четверо дістали поранень. Удари пошкодили багатоквартирний будинок і гаражний кооператив.
У Добропіллі внаслідок російської атаки загинула людина.
В Олексієво-Дружківці через влучання безпілотника є загиблий.
Дружківка зазнала десяти атак — росіяни застосували чотири авіабомби та шість FPV-дронів. Четверо людей дістали поранень. Пошкоджені шість багатоквартирних і один приватний будинок, а також два автомобілі комунального підприємства.
У Краматорську через удари дронів поранені двоє людей. Також пошкоджене відділення банку.
У Костянтинівці російські війська вдарили поблизу автодороги на Дружківку — одна людина дістала поранень.
Ще одного пораненого зафіксували в Кіндратівці.
По Майдану окупанти вдарили безпілотником “Молнія-2” — поранені семеро мирних жителів. Пошкоджений автомобіль.
На Слов’янськ росіяни спрямували авіабомбу КАБ-500. У місті пошкоджені підприємство та сім цивільних автомобілів.
У Білозерському пошкоджені багатоквартирний будинок і заклад освіти, в Іверському — приватний будинок.
“Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували займання покрівлі та перекриття житлового будинку [в Іверському] на загальній площі 77 кв. м”, — написали в Головному управлінні ДСНС Донецької області.
Загалом за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 627 людей, у тому числі 95 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Лиманському напрямках
Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 269 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:
на Лиманському напрямку росіяни 29 разів намагалися просунутись у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та в напрямку Лимана й Озерного;
на Слов’янському напрямку окупанти здійснили дев’ять штурмових дій поблизу Закітного та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки;
на Краматорському напрямку росіяни провели чотири атаки в районах Никифорівки, Міньківки, Часового Яру та у напрямку Малинівки;
на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 22 атаки у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру, Торецького, а також у бік Іллінівки, Кучерового Яру, Вільного та Нового Шахового;
на Покровському напрямку захисники зупинили 31 штурмову дію росіян у районах Никанорівки, Родинського, Котлиного, Гришиного, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, а також у напрямку Дорожнього, Новоолександрівки та Новопідгороднього;
на Олександрівському напрямку війська країни-агресорки атакували 11 разів у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного.
Нагадаємо, 4 червня окупанти били по Донеччині дронами та з артилерії. Під вогнем опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Мирне, а також село Ясна Поляна. Обійшлося без загиблих або поранених серед цивільних.