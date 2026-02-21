Парамедики допомагають краматорцю, який постраждав через вибух. Скриншот із відео ГУНП у Донецькій області

У приватному секторі Краматорська стався вибух, унаслідок якого постраждав 69-річний місцевий житель. Чоловіка доправили до лікарні, медики оцінюють його стан як важкий.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

За даними правоохоронців, на місце події прибули парамедики поліції разом із рятувальниками. Вони виявили літнього чоловіка з тяжкими пораненнями та надали йому першу допомогу до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Після цього постраждалого передали медикам.

У чоловіка діагностували травматичну ампутацію обох рук та численні поранення. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

За попередньою інформацією поліції, вибух стався після того, як місцевий житель приніс додому невідомий предмет. Обставини події з’ясовують.

Правоохоронці закликають жителів області не торкатися підозрілих або вибухонебезпечних предметів. У разі їх виявлення просять одразу телефонувати до ДСНС за номером 101 або до поліції за номером 102.

Раніше ми розповідали, що російська армія намагається захопити панівні висоти біля села Міньківка Соледарської громади на Краматорському напрямку, аби забезпечити подальший наступ у бік Словʼянська й Краматорська. Втім, нині територію села контролюють українські військові.