Міньківка на мапі DeepState станом на 20 лютого

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російська армія намагається захопити панівні висоти біля села Міньківка Соледарської громади на Краматорському напрямку, аби забезпечити подальший наступ у бік Словʼянська й Краматорська. Втім, нині територію села контролюють українські військові.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів командир батальйону безпілотних систем “Сапсани” 30 бригади Михайло Трач.

“Стратегічне завдання ворога на цьому напрямку — вийти на панівні висоти, які знаходяться по рубежу каналу Сіверський Донець — Донбас, для того, щоб надалі створити плацдарм і далі почати своє просування на Словʼянськ. Тому і така велика їхня увага до населених пунктів, які знаходяться перед каналом”, — заявив Михайло Трач, коментуючи бої у Міньківці.

Військовий оцінив, що загалом територія на напрямку є горбистою, з численними висотами та ямами. Це і впливає на плани росіян поблизу села.

Російське командування заявляло про захоплення Міньківки в січні 2026 року, однак в ОК “Схід” цю інформацію спростували. Військовий розповів, що окупанти створюють ілюзію захоплення території, фотографуючись із прапорами та поширюючи фальшиві звіти через соцмережі.

“Завдання цих військовослужбовців — просто підняти цю ганчірку і показати, що ось ми контролюємо цю територію. Хоча насправді це немає нічого спільного із правдою і реальністю. Ворог боїться вступати в прямий стрілецький бій і контакт, і як тільки його виявляють, починають по ньому наносити вогневе ураження, він або здається полон, або починає тікати”, — сказав Михайло Трач.

Також на Краматорському напрямку російські війська використовують тактику малих штурмових груп, які прагнуть просунутися вперед. Військовий зазначив, що як тільки погіршується погода, росіяни посилають групи чисельністю від 1 до 10 бійців. Їхнім головним завданням є саме просування вперед, тому вони намагаються уникнути боїв.

Нагадаємо, 51-річного мешканця Слов’янська підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За даними слідства, чоловік коригував російські удари по місту, а також ділився з ФСБ інформацією про українських військових, дислокованих у Слов’янську. Фігурант справи вже перебуває під вартою та очікує суду. Максимальне покарання, яке загрожує затриманому.