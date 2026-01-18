Скриншот з DeepStateMap

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Угруповання військ “Схід” спростувало заяви російських пропагандистів про те, що війська країни-агресорки нібито захопили село Міньківка на Слов’янському напрямку. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні угруповання військ “Схід” станом на ранок 18 січня.

Українські військові зазначають, що заяви про “захоплення” Міньківки не відповідають дійсності та є елементом інформаційно-психологічних операцій російської армії, спрямованих на створення ілюзії успіхів на фронті.

Водночас у зоні відповідальності угруповання “Схід” тривають активні бойові дії. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили 72 російські штурми, зокрема 45 — на Покровському напрямку.

За попередніми даними, лише за добу в цій зоні російські війська втратили 301 свого солдата. Також українські захисники знищили та уразили десятки одиниць безпілотників та іншої техніки.

Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ вже спростовували заяви росіян про окупацію населених пунктів на Донеччині. Зокрема, йдеться про Привілля Соледарської громади та Закітне Лиманської громади.