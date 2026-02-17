Затриманий поряд із представниками СБУ. Фото: Донецька обласна прокуратура

51-річного мешканця Слов’янська підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За даними слідства, чоловік коригував російські удари по місту, а також ділився з ФСБ інформацією про українських військових, дислокованих у Слов’янську. Фігурант справи вже перебуває під вартою та очікує суду. Максимальне покарання, яке загрожує затриманому, — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Деталі справи розкрили у СБУ та Донецькій обласній прокуратурі.

Згідно з матеріалами справи, затриманий публікував у телеграм-каналах проросійські коментарі, в яких сподівався на повну окупацію Донеччини. Через це з ним встановив контакт представник російської ФСБ та запропонував “співпрацю”, на яку фігурант справи погодився.

Після своєї роботи він обходив місто, аби відстежити місця зосередження українських військових та їхньої техніки. Якщо помічав бійців, позначав їхні геолокації на електронних картах, фіксував приблизну кількість особового складу, озброєння та призначення будівель поруч. Також він перевіряв наслідки російських ударів по Слов’янську керованими авіабомбами та дронами, пишуть у СБУ.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнюють, що чоловік передавав дані росіянам у серпні 2025 року.

Контррозвідка СБУ встановила ім’я фігуранта справи, задокументувала дії та затримала за місцем проживання після убезпечення позицій Сил оборони. Під час обшуку правоохоронці виявили облаштоване підземне сховище, де чоловік нібито планував переховуватися у разі боїв у місті, а також два мобільні телефони, якими він по черзі користувався для конспірації.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнюють, що чоловіка затримали у січні 2026 року. Йому вже повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ), суду затриманий чекає під вартою. Найсуворіше можливе покарання за цією статтею — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, уродженець Полтавщини Євген Г. після майже чотирьох років у СІЗО отримав вирок суду за сприяння діяльності терористичної організації, а також за демонстрацію радянської символіки у соцмережах. Чоловік прожив частину життя у Маріуполі та мав там знайомих. Слідчі вважають, що він передавав дані про розміщення позицій українських військових в місті на початку вторгнення, аби коригувати удари армії-агресорки. Повідомлення з зазначеною інформацією фігурант справи нібито надсилав “уповноваженій з прав людини в ДНР”.