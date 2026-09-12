У Краматорську тимчасово змінили рух тролейбуса №7А та автобусів №10, №18 і №29: як вони курсуватимуть

Автобус. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Зміни стосуються тролейбуса №7А та автобусів №10, №18 і №29. Вони тимчасово їздитимуть за зміненими схемами руху.

Про це повідомили у КП “КТТУ”.

Тролейбус №7А у прямому напрямку рухатиметься через вул. Ювілейну, просп. Незалежності, просп. Миру, вул. О. Тихого та вул. Дружби до Льодової арени.

Автобус №10 в обох напрямках курсуватиме через вул. Магістральну, вул. О. Тихого, вул. Паркову, вул. М. Приймаченко, просп. Незалежності, вул. В. Стуса, вул. В. Чорновола, вул. О. Тихого, вул. Дніпровську, вул. Мостову та вул. Хортицьку до зупинки “Ринок”.

Автобус №18 прямуватиме через вул. Ювілейну, просп. Незалежності, вул. В. Стуса, вул. В. Чорновола та вул. О. Тихого до зупинки “ПАТ ЕМСС”.

Крім того, автобуси №18 та №29 у прямому напрямку ходитимуть від вул. Центральної до зупинки “вул. Леоніда Каденюка”.

Нагадаємо, 11 вересня 2026 року російські окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська. У результаті атаки загинули двоє людей. Одного з них знайшли під завалами власної оселі.