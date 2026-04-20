ДТП у Краматорську 20 квітня 2026 року: деблокували тіло загиблого

Наслідки ДТП у Краматорську, 20 квітня 2026 рік. Фото: ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

20 квітня у Краматорську сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина, ще одна дістала поранень. Надзвичайникам вдалося деблокувати тіло з автівки. Обставини поки зʼясовують.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що дорожньо-транспортна пригода у Краматорська сталася сьогодні, 20 квітня. Рятувальники отримали повідомлення про неї та вирушили на місце події. Вони не надають деталей, однак наразі відомо, що через автотрощу зазнала поранень людина, ще одна — загинула.

Загиблого чоловіка затиснуло в понівеченому легковому автомобілі, його вже вдалося деблокувати. Тіло передали працівникам Національної поліції. Причини та обставини події встановлюють відповідні фахівці.

“Шановні водії! Обов’язково перевіряйте технічний стан свого транспортного засобу перед виїздом. Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху. Будьте відповідальними”, — написали у ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, під час російської атаки на Краматорськ 3 квітня дістав поранень поліціянт Роман Рева. Медики боролися за життя чоловіка понад два тижні, однак він помер у лікарні. У 23-річного уродженця Волновахи залишилися батьки та брат.