У лікарні помер поліціянт з Волновахи Роман Рева: він потрапив під удар РФ у Краматорську 3 квітня

Поліціянт з Волновахи Роман Рева. Фото: поліція Донеччини

Під час російської атаки на Краматорськ 3 квітня дістав поранень поліціянт Роман Рева. Медики боролися за життя чоловіка понад два тижні, однак він помер у лікарні. У 23-річного уродженця Волновахи залишилися батьки та брат.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Там розповіли, що 23-річний Роман Рева народився у нині окупованій Волновасі, закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. У 2023-му чоловік прийшов працювати оперативником у Краматорськ, де боровся зі злочинністю та допомагав людям під обстрілами.

3 квітня під час служби поліціянт отримав важке поранення через авіаційний удар по Краматорську. Його госпіталізували до обласної клінічної лікарні Харкова у стані коми. Понад два тижні медики боролися за життя Романа, однак він помер.

“Поліція Донеччини в жалобі. Глибокі співчуття рідним і близьким. Світла та вічна пам’ять”, — написали колеги правоохоронця.

Там уточнили, що у Романа Реви залишилися батьки та 8-річний брат.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув 42-річний поліціянт Володимир Хіміч. Чоловік понад 20 років працював у правоохоронних органах. У нього залишилися дві неповнолітніх доньки.