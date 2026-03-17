У Краматорську до 30 грудня планують відремонтувати будинок на Катеринича, 46: що відомо

Ремонт покрівлі. Ілюстративне фото: УНІАН

Управління ЖКГ Краматорської міськради шукає підрядника, який зможе відновити покрівлю чотириповерхівки на вулиці Катеринича, 46. Раніше будинок зазнав руйнувань через обстріли, на його відновлення готові витратити до 1 019 662,8 грн із бюджету громади.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Від підрядника просять провести комплекс робіт за даною адресою, зокрема демонтувати пошкоджені елементи покрівлі, улаштувати нові крокви встановити пароізоляцію та покласти новий шифер.

Авансу замовник не пропонує, однак готовий частково забезпечити виконавця матеріалами для роботи.

Закупівлю проводять за конкурентною процедурою у форматі аукціону. Тендерні пропозиції приймають до 16:02 24 березня, аукціон планують провести о 15:42 25 березня.

Замовник очікує, що виконавець зможе виконати всі роботи до

