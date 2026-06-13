У Краматорську двоє чоловіків дістали поранень внаслідок ДТП — їх деблокували рятувальники. Фото: ДСНС Донеччини

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12 червня 2026 року у Краматорську сталася ДТП. Двоє чоловіків на легковій автівці врізалися у стовп та дістали поранень. Автівка деформувалася настільки сильно, що постраждалі не могли самостійно вибратися з понівеченого салону.

Про ДТП розповіли в пресслужбі ДСНС Донеччини.

“На місці події рятувальники оперативно деблокували з автомобіля травмованих чоловіків та передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги”, — пишуть у пресслужбі ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, 13 червня 2026 року російська армія вдарила трьома КАБами по центру Слов’янська. Поранення дістали 6 місцевих. Серед поранених є 9-річна дитина.