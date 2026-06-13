У Слов’янську виявили ще одного пораненого — загалом 6 місцевих постраждали від удару російських КАБів

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Ще одного пораненого виявили у Слов’янську після ранкового удару КАБами по центру міста 13 червня 2026 року. Загалом поранень дістали шестеро цивільних. Серед поранених є 9-річна дитина.
Оновлені дані щодо постраждалих від обстрілів опублікував очільник ДонОВА Вадим Філашкін.
“Щонайменше 6 людей поранені внаслідок удару по Слов’янську. Серед постраждалих — 9-річний хлопчик. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу”, — написав Вадим Філашкін.
Раніше начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях казав, що, за попередніми даними, пораненими вважали лише трьох місцевих.
Удари пошкодили 23 житлові багатоповерхівки, освітній заклад, а також три автівки.
Нагадаємо, 12 червня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Дружківці. Ще семеро дістали поранень — у Дружківці, двоє у Краматорську та один у Костянтинівці.