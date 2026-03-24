У Краматорську формують молодіжну раду на 2026-2028 роки: як податися

Краматорська міська рада шукає охочих долучитися до Молодіжної ради при виконкомі у 2026-2028 роках. Її члени зможуть, зокрема надавати рекомендації для змін у молодіжній політиці місцевої адміністрації. Як долучитися — розповідаємо далі.
Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Краматорської МВА.
Молодіжна рада при місцевій раді — це консультативно-дорадчий орган. Її формують з представників освітніх закладів і громадських організацій міста. Члени молодіжної ради надають рекомендації для змін у молодіжній політиці місцевої адміністрації. Також молодіжна рада відстежує неефективне використання бюджетних коштів, які виділяють на реалізацію молодіжної політики.
Водночас, як зазначають посадовці ВА, молодіжна рада — це можливість для активної молоді:
Аби долучитися до молодіжної ради у Краматорську, необхідно заповнити заявку за цим посиланням до 10 квітня. Також кандидатам необхідно підготувати заяву та згоду на обробку персональних даних — знайти приклади можна тут. Їх потрібно надіслати на пошту: [email protected].
Установчі збори планують провести у режимі онлайн вже 4 травня цього року. Додаткові консультації надають за цим номером: +38 (095) 221-70-09.
