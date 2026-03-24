У Краматорську формують молодіжну раду на 2026-2028 роки: як податися

Молодіжна рада при місцевій раді — це консультативно-дорадчий орган. Її формують з представників освітніх закладів і громадських організацій міста. Члени молодіжної ради надають рекомендації для змін у молодіжній політиці місцевої адміністрації. Також молодіжна рада відстежує неефективне використання бюджетних коштів, які виділяють на реалізацію молодіжної політики.

Водночас, як зазначають посадовці ВА, молодіжна рада — це можливість для активної молоді:

впливати на розвиток молодіжної політики у громаді;

реалізовувати власні ініціативи та проєкти;

представляти інтереси молоді;

працювати в команді та здобувати новий досвід.

Аби долучитися до молодіжної ради у Краматорську, необхідно заповнити заявку за цим посиланням до 10 квітня. Також кандидатам необхідно підготувати заяву та згоду на обробку персональних даних — знайти приклади можна тут. Їх потрібно надіслати на пошту: [email protected].

Установчі збори планують провести у режимі онлайн вже 4 травня цього року. Додаткові консультації надають за цим номером: +38 (095) 221-70-09.

Нагадаємо, у Краматорську планують збудувати блочно-модульну котельню потужністю 1000 кВт для медичного центру. На це з місцевого бюджету передбачили понад 3,4 млн грн. Роботами буде займатися підприємство з Київщини “Святовіт-ЛТД”.