Наслідки російських атак у Донецькій області за 10 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

За 10 листопада правоохоронцям вдалося зафіксувати 2371 удар російських загарбників по підконтрольних частині Донецької області. Ці атаки спрямовували на житловий сектор та лінію фронту — загинули двоє цивільних мешканців.

Через атаки безпілотниками у Краматорську й Костянтинівці гинули люди

Під вогнем 10 листопада, йдеться у зведенні від поліції, перебували сім населених пунктів Донеччини: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман і Святогірськ, села Іллінівка та Рубці.

По Костянтинівці росіяни продовжують запускати FPV-дрони, через влучання одного таких загинула цивільна людина, постраждав мотоцикл.

По Краматорську били вісьмома БпЛА, там загинув чоловік, постраждали дві оселі, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.

Загалом за добу на Донеччині, згідно з даними від поліції, загинули двоє цивільних людей. У ще п’яти населених пунктах регіону через російські удари є руйнування інфраструктури:

у Дружківці та Лимані постраждали по одному приватному будинку;

у Святогірську через обстріли зазнали руйнувань два нежитлові приміщення;

росіяни били й по Іллінівці та Рубцях — в обох селах фіксують пошкодження авто.

Загалом за добу, пише поліція, руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів, зокрема чотири житлові будинки.

Також через атаки постраждали Андріївка й Сіверськ, уточнив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку 10 листопада знову було найбільше атак — 63

як йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ за 10 листопада, на Лиманському напрямку російські сили чотири рази намагалися просунутися вперед у районі населеного пункту Коровій Яр та в напрямку Лиману;

на Слов’янському напрямку окупанти шість разів атакували позиції ЗСУ поблизу Серебрянки та Дронівки;

Костянтинівський напрямок відзначився 14 атаками російських військових у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка;

на Покровському напрямку українські захисники відбили 63 атаки загарбників поблизу Паньківки, Шахового, Червоного Лиману, Родинського, Михайлівки, Новоекономічного, Мирнограда, Новопавлівки, Рівного, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та Дачного;

на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмів окупантів у напрямку населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль та Єгорівка.

Нагадаємо, на Покровському напрямку тривають міські бої, росіяни просуваються на північ та надалі заважають українській логістиці. Бійці 155-ї ОМБр імені Анни Київської фіксують збільшення кількості російських штурмів та вважають, що загарбники накопичують сили для подальших дій.