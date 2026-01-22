Світлофори. Ілюстративне фото: ПроМобільність

Через перебої в електропостачанні у Краматорську можливе тимчасове вимкнення вуличного освітлення та світлофорів. Водіїв та пішоходів, які пересуваються містом, закликали проявляти максимальну важність на дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Систему автоматичних відключень вуличного освітлення та світлофорів, яка реагує на коливання в мережі, встановили фахівці одного з місцевих КП. У Краматорській міськраді стверджують, що ця система дозволить краще зберегти техніку та таким чином зекономити обмежені ресурси.

“Шановні водії, в умовах нестабільної роботи світлофорів та вуличного освітлення просимо бути максимально уважними за кермом. Закликаємо також пішоходів дотримуватися підвищеної обережності: у темну пору доби майте при собі ліхтарики, уникайте повністю чорного або надто темного одягу, будьте помітними на дорозі — використовуйте світловідбивні елементи (наліпки, стрічки, брелоки-рефлектори)”, — закликали у Краматорській міськраді.

Там зазначили, що у разі стабілізації електропостачання вуличне освітлення та світлофори знову запрацюють у повному обсязі.

