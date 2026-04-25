Газова плита. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Краматорську в понеділок, 27 квітня, тимчасово не буде газу за однією адресою. Фахівці Донецькоблгазу проводитимуть ремонтно-профілактичні роботи. Відновити постачання палива обіцяють одразу після завершення планових заходів.

Про це повідомляє АТ “Донецькоблгаз”.

Газовики зазначають, що такі заходи є необхідними для підтримання безпечної та стабільної роботи мереж у місті.

Де саме не буде газу

Тимчасове припинення газопостачання запланували на 27 квітня 2026 року за адресою: м. Краматорськ: вулиця Академічна, буд. 40.

“Після завершення робіт подачу газу буде відновлено у найкоротший термін. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, — зазначають у компанії.

Нагадаємо, до кінця літа в Краматорській громаді планують відновити 15,2 тис. м² дорожнього покриття. На ці роботи з бюджету громади передбачили 25,6 млн грн.