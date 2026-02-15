Пожежа. Ілюстративне фото: MNSLVIV

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Краматорську 14 лютого через пожежу в приватному будинку загинули двоє людей. Причина та обставини поки зʼясовують.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

Там розповіли, що вчора о 13:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому приватному будинку в Краматорську. На місце прибули надзвичайники.

Під час гасіння вогнеборці виявили тіла чоловіка та жінки. Вже о 14:35 фахівці ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів. Причини та обставини загоряння нині зʼясовують.

“Шановні громадяни! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Пам’ятайте, що від вашої обережності залежить не лише ваше життя, а й життя оточуючих”, — написали у ДСНС Донецької області.

Нагадаємо, більш як 1,2 тисячі ударів завдали росіяни по підконтрольній уряду України частині Донецької області за 14 лютого. Через ці атаки зазнали поранень двох людей, серед яких — дитина.