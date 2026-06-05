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Краматорський водоканал попередив мешканців двох районів міста про скорочення подачі питної води у п’ятницю, 5 червня. Її пояснюють технічними роботами, які триватимуть до вечора.

Про це повідомляє Контакт-центр міста Краматорська.

Обмеження водопостачання триватимуть від 11:00 по 17:00.

У Соцмісті вони охоплять квартали між вулицями Дружби та Олексія Вишні, а також між бульваром Краматорським та вулицею Олеся Тихого.

У селищі Новий Світ водопостачання скоротять частково: конкретних вулиць у водоканалі не назвали.

Нагадаємо, комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу” оголосило тендер на промивку свердловин Білянського водозабору в Краматорському районі. За роботи на 13 свердловинах готові заплатити до 1,9 мільйона гривень власних коштів підприємства. Завершити їх планують до кінця 2026 року.