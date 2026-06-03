Промивка промислових свердловин. Ілюстративне фото: Компанія “Джерельце”

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Комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу” оголосило тендер на промивку свердловин Білянського водозабору в Краматорському районі. За роботи на 13 свердловинах готові заплатити до 1,9 мільйона гривень власних коштів підприємства. Завершити їх планують до кінця 2026 року.

Інформацію про закупівлю послуги журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має промити 13 свердловин Білянського водозабору, розташованого у селищі Біленьке Краматорського району. Для цього планують використовувати спеціальне бурове та компресорне обладнання, яке дозволяє очищувати свердловини на глибині до 300 метрів.

Під час робіт виконавець має забезпечити справність техніки, дотримуватися вимог охорони праці та не допустити пошкодження свердловин, трубопроводів, електромереж та іншого майна підприємства.

Для виконання робіт також передбачили використання автокранів, автоцистерн, вантажних автомобілів, компресорних станцій та бурових установок. Загалом на виконання робіт у кошторисі передбачили понад 4,6 тисячі людино-годин.

Після завершення промивки кожної свердловини представники замовника мають перевірити виконані роботи та підписати акти приймання-передачі послуг.

Замовником робіт є КП “Компанія “Вода Донбасу”. Пропозиції від потенційних підрядників прийматимуть до 9 червня, аукціон запланований на 10 червня.

Завершити промивку всіх 13 свердловин планують до 31 грудня 2026 року.

Що відомо про Білянський водозабір

Білянський водозабір є одним із важливих об’єктів системи водопостачання на півночі Донеччини. Саме тут видобувають підземну воду, яка потім надходить до систем водопостачання населених пунктів регіону.

Раніше журналісти Вільного Радіо повідомляли, що КП “Вода Донбасу” планувало масштабну реконструкцію водозабору. Тоді йшлося про оновлення інфраструктури об’єкта, а очікувана вартість робіт становила близько 80 мільйонів гривень.

Нинішня закупівля стосується не реконструкції, а обслуговування свердловин. Такі роботи проводять для очищення від відкладень і замулення, які можуть зменшувати продуктивність водозабору та впливати на стабільність його роботи.

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