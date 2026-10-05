Де лінія фронту на Донеччині 5 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області за 4 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За добу 4 жовтня російські війська завдали 1 299 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини, підрахували у поліції. Під обстрілами опинилися щонайменше шість населених пунктів регіону — одна людина зазнала поранень, постраждали понад 40 цивільних об’єктів.

У Краматорську постраждала станція швидкої допомоги

Під вогнем, пише поліція, за добу були міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селище Біленьке, села Криниці та Новостепанівка.

По Краматорську росіяни били 10 разів, з них п’ять — 250-кілограмовими авіабомбами. Поранена одна людина, пошкоджені три приватні будинки, станція швидкої медичної допомоги, гараж та 17 цивільних авто.

Слов’янськ атакували чотири рази, застосовуючи дрони та РСЗВ “Смерч”. Там пошкоджені три оселі та два авто.

У Біленькому постраждали 10 осель та два гаражі, у Криницях — багатоквартирний будинок.

Руйнувань, уточнили у поліції, зазнали 45 цивільні об’єкти, з них 17 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу росіяни загалом обстріляли населені пункти Донеччини 20 разів. З лінії фронту вдалося евакуювати 293 людей, зокрема 21 дитину.

На Краматорському та Покровському напрямках фіксували загалом майже 50 атак

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили сім спроб загарбників просунутися поблизу Дерилового, Дробишевого, Зарічного та Лимана;

поблизу Миколаївки на Слов’янському напрямку російські військові провели один штурм;

один штурм російських сил українські військові фіксували поблизу Федорівки Другої на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку загарбники провели 23 атаки. Російські військові наступали у районах Костянтинівки та Новоселівки, а також у напрямку Осикового, Миколайпілля, Райського, Торського та Новопавлівки;

ще 24 атаки фіксували на Покровському напрямку . Російські військові намагалися просунутися у районах Білицького, Світлого, Василівки та Молодецького, а також у напрямку Ганнівки, Добропілля та Сергіївки.

Нагадаємо, за місяць на Покровському напрямку ліквідували майже 900 російських військових — зусиллями бійців бригади “Рубіж”. Окупанти не полишають спроб прорватися до міської забудови тактикою малих піших груп. За добу в смузі відповідальності оборонців фіксують до 70-80 таких переміщень, однак загарбників нищать ще на підходах до позицій.