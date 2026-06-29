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З 30 червня у Краматорську хочуть перекрити дорожній рух по вулиці Героїв України. Там ремонтуватимуть тепломережі — роботи займуть до двох місяців. Пішоходи зможуть там ходити, однак їх закликають бути обережними.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
Там розповіли, що з 30 червня планують перекрити рух транспорту на ділянці від вулиці Катеринича до будинку №27 по вулиці Героїв України. Тимчасові обмеження повʼязані з ремонтом теплових мереж.
Орієнтовна тривалість таких робіт — до двох місяців. Водіїв закликають завчасно планувати маршрути руху, а пішоходів просять бути уважними поблизу цього місця.
Зазначимо, що у Краматорську продовжують готуватися до наступного опалювального сезону. Від початку червня комунальні підприємства вже оголосили щонайменше десять тендерів на ремонт тепломереж і газопроводу загальною очікуваною вартістю понад 37 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 29 червня й 1 липня на обʼєктах газорозподільної системи Краматорська, Словʼянська й Билбасівки будуть проводити планові ремонтно-профілактичні роботи. Через це деякі будинки тимчасово залишаться без газу. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де саме очікувати відключень.