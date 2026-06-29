Ділянка, на якій перекриють рух по вул. Героїв України у Краматорську з 30 червня. Фото: Google Maps

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

З 30 червня у Краматорську хочуть перекрити дорожній рух по вулиці Героїв України. Там ремонтуватимуть тепломережі — роботи займуть до двох місяців. Пішоходи зможуть там ходити, однак їх закликають бути обережними.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що з 30 червня планують перекрити рух транспорту на ділянці від вулиці Катеринича до будинку №27 по вулиці Героїв України. Тимчасові обмеження повʼязані з ремонтом теплових мереж.

Орієнтовна тривалість таких робіт — до двох місяців. Водіїв закликають завчасно планувати маршрути руху, а пішоходів просять бути уважними поблизу цього місця.

Зазначимо, що у Краматорську продовжують готуватися до наступного опалювального сезону. Від початку червня комунальні підприємства вже оголосили щонайменше десять тендерів на ремонт тепломереж і газопроводу загальною очікуваною вартістю понад 37 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 29 червня й 1 липня на обʼєктах газорозподільної системи Краматорська, Словʼянська й Билбасівки будуть проводити планові ремонтно-профілактичні роботи. Через це деякі будинки тимчасово залишаться без газу. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де саме очікувати відключень.