Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
У ніч на 28 червня в одному з приватних будинків Краматорська сталася пожежа. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох людей. Попередньо, займання могло виникнути через необережне поводження з вогнем.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.
За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло вночі. На момент прибуття надзвичайників приватний житловий будинок був повністю охоплений вогнем.
Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили в оселі тіла двох людей.
Попередньо, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Остаточні обставини трагедії мають встановити фахівці.
У ДСНС також нагадали, що минулої доби рятувальники Донеччини ліквідовували наслідки російських атак.
Зокрема, у Слов’янську після влучання ударного безпілотника в приватний будинок виникла пожежа площею 170 квадратних метрів. На її гасіння рятувальники витратили понад дві години. Крім того, у Краматорську ворожий FPV-дрон влучив в автозаправну станцію. Надзвичайники загасили займання ємності з паливом.
Через російськи атаки минулої доби на Донеччині зазнали поранень троє людей.