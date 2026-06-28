Двоє людей загинули під час пожежі у Краматорську. Фото: ДСНС Донеччини

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У ніч на 28 червня в одному з приватних будинків Краматорська сталася пожежа. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох людей. Попередньо, займання могло виникнути через необережне поводження з вогнем.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло вночі. На момент прибуття надзвичайників приватний житловий будинок був повністю охоплений вогнем.

Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили в оселі тіла двох людей.

Двоє людей загинули під час пожежі у Краматорську. Фото: ДСНС Донеччини

Попередньо, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Остаточні обставини трагедії мають встановити фахівці.

У ДСНС також нагадали, що минулої доби рятувальники Донеччини ліквідовували наслідки російських атак.

Зокрема, у Слов’янську після влучання ударного безпілотника в приватний будинок виникла пожежа площею 170 квадратних метрів. На її гасіння рятувальники витратили понад дві години. Крім того, у Краматорську ворожий FPV-дрон влучив в автозаправну станцію. Надзвичайники загасили займання ємності з паливом.

Через російськи атаки минулої доби на Донеччині зазнали поранень троє людей.