Пожежа в багатоквартирному будинку в Краматорську, 23 вересня 2025 року. Фото: ДСНС Донеччини

Увечері 23 вересня в Краматорську сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку близької 23-ої години. Вогонь спалахнув у квартирі на третьому поверсі.

Під час гасіння рятувальники знайшли тіло чоловіка 1973 року народження.

Площа займання склала приблизно 15 квадратних метрів. За пів години пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Причини займання з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, понад 2,3 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області минулої доби. Через ці атаки загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранень. Найбільше жертв — в оточеній боями Костянтинівці