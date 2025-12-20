Ремонт даху. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Краматорську оголосили тендер на капітальний ремонт покрівлі будівлі фільтрувальної станції. Там мають усунути пошкодження даху після російських обстрілів та оновити його покриття. Очікувана вартість робіт — 2,73 мільйона гривень з ПДВ.

Цю закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли в електронній системі Prozorro.

Замовником робіт виступає КП “Краматорський водоканал”. Підрядника обиратимуть через відкриті торги, а єдиним критерієм оцінки пропозицій визначили ціну.

Що саме планують відремонтувати

Згідно з тендерною документацією, йдеться про капітальний ремонт покрівлі будівлі фільтрувальної станції. Роботи включають усунення пошкоджень даху після обстрілів, заміну окремих конструктивних елементів і матеріалів, а також відновлення покрівельного покриття відповідно до оновленого проєкту.

У документах зазначають, що ремонт проводять у межах коригування — тобто після уточнення обсягів і технічних рішень, які виявили під час попереднього обстеження об’єкта.

Фільтрувальна станція є частиною критичної інфраструктури, адже саме тут відбувається очищення води перед подачею споживачам. Тож стан покрівлі безпосередньо впливає на безперебійну роботу об’єкта.

Скільки це коштує і які строки

Очікувана вартість робіт становить 2 732 938 гривень з ПДВ. Подати пропозиції учасники можуть до початку січня 2026 року.

А от завершити ремонт мають до 31 березня 2026 року.

Переможця визначать за найнижчою ціною. Водночас учасники мають відповідати вимогам законодавства — не перебувати під санкціями, не мати незакритих зобов’язань за попередніми договорами та не бути пов’язаними із замовником або іншими учасниками торгів.

