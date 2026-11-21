Наслідки російської атаки на Краматорськ. Фото: поліція Донеччини

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Унаслідок російської атаки на Краматорськ поліцейські евакуювали з палаючої багатоповерхівки жінку та родину з хлопчиком і двома літніми людьми, один із яких має інвалідність. Під час іншого виїзду правоохоронці допомогли трьом постраждалим на місцевому ринку.

Про це повідомили в головному управлінні поліції Донецької області.

Після влучання російської авіабомби в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Бійці антидронового батальйону поліції допомогли вибратися з будинку жінці — її евакуювали через вікно другого поверху.

Наслідки російської атаки на Краматорськ 21 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Також правоохоронці дісталися квартири на п’ятому поверсі, звідки не могли самостійно вийти хлопчик, його бабуся та дідусь з інвалідністю.

Момент евакуації хлопчика після російської атаки на Краматорськ. Фото: поліція Донеччини

У дитини через вдихання диму рівень насиченості крові киснем впав до 80%. Тому парамедики спершу доправили хлопчика до лікарні, а потім вивезли його літніх родичів.

Під час іншого обстрілу Краматорська поліцейський екіпаж прибув на допомогу трьом постраждалим на ринку.

Момент евакуації людини після російської атаки на Краматорськ. Фото: поліція Донеччини

Один із містян зазнав уламкового поранення голови. Правоохоронці зупинили кровотечу та передали постраждалого медикам до того, як він знепритомнів.

Також до лікарні доправили жінку з множинними травмами.

У поліції Донеччини закликають мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися до безпечніших регіонів.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська атакували Краматорськ, Слов’янськ і Білозерське. Уночі безпілотник знову вдарив по Слов’янську. Про наслідки обстрілів та ситуацію на фронті розповідаємо в матеріалі.