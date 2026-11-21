Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Унаслідок російської атаки на Краматорськ поліцейські евакуювали з палаючої багатоповерхівки жінку та родину з хлопчиком і двома літніми людьми, один із яких має інвалідність. Під час іншого виїзду правоохоронці допомогли трьом постраждалим на місцевому ринку.
Про це повідомили в головному управлінні поліції Донецької області.
Після влучання російської авіабомби в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Бійці антидронового батальйону поліції допомогли вибратися з будинку жінці — її евакуювали через вікно другого поверху.
Також правоохоронці дісталися квартири на п’ятому поверсі, звідки не могли самостійно вийти хлопчик, його бабуся та дідусь з інвалідністю.
У дитини через вдихання диму рівень насиченості крові киснем впав до 80%. Тому парамедики спершу доправили хлопчика до лікарні, а потім вивезли його літніх родичів.
Під час іншого обстрілу Краматорська поліцейський екіпаж прибув на допомогу трьом постраждалим на ринку.
Один із містян зазнав уламкового поранення голови. Правоохоронці зупинили кровотечу та передали постраждалого медикам до того, як він знепритомнів.
Також до лікарні доправили жінку з множинними травмами.
У поліції Донеччини закликають мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися до безпечніших регіонів.
Нагадаємо, 20 листопада російські війська атакували Краматорськ, Слов’янськ і Білозерське. Уночі безпілотник знову вдарив по Слов’янську. Про наслідки обстрілів та ситуацію на фронті розповідаємо в матеріалі.