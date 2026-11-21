Наслідки ударів по Донеччині 20 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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20 листопада російські війська обстрілювали Краматорськ, Слов’янськ і Білозерське. Уночі під ударом безпілотника знову опинився Слов’янськ. Розповідаємо про наслідки обстрілів та ситуацію на фронті.

Через російські обстріли поранені п’ятеро жителів Донеччини, серед них дитина

20 листопада 2026 року російські війська продовжили обстрілювати населені пункти Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під вогнем перебували міста Краматорськ і Слов’янськ. За уточненою інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, від ударів потерпало також Білозерське.

Краматорськ росіяни атакували п’ять разів, зокрема авіабомбою КАБ-250 і дронами. Четверо людей дістали поранень, серед них дитина, уточнив Вадим Філашкін. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, вісім приватних будинків, історична будівля, два торговельні павільйони та автомобіль.

За інформацією начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха, у Слов’янську внаслідок ударів FPV-дронів поранення дістав 38-річний чоловік, пошкоджені три приватні будинки та два автомобілі. Уночі 21 листопада росіяни атакували місто безпілотником “Герань-3”. Внаслідок удару постраждали щонайменше дев’ять багатоповерхівок, котельня та гараж, додав Вадим Філашкін. Інформації про постраждалих від цієї атаки наразі немає.

У Білозерському внаслідок удару двома КАБ-250 зруйновані три приватні будинки, ще чотири пошкоджені.

Наслідки російського удару по Донеччині 20 листопада 2026. Фото: поліція Донеччини

Крім того, зросла кількість поранених унаслідок авіаудару по центральній частині Слов’янська 19 листопада. За уточненими даними начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха, постраждалих троє.

Загалом упродовж доби російські війська вісім разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту за день евакуювали 365 людей, серед них 34 дитини.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 20 листопада 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 203 бойові зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині ситуація розгорталася так:

на Покровському напрямку оборонці зупинили 26 атак. Росіяни намагалися просунутися в районах Софіївки, Новогришиного, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Вільного, Добропілля, Чернігівки та Сергіївки;

на Костянтинівському напрямку зафіксували дев’ять атак. Окупанти штурмували в районах Костянтинівки, Новоселівки та Новопавлівки;

на Лиманському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися в районах Колодязів і Лимана;

на Слов’янському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районах Кривої Луки та Ямполя.

Наслідки російського удару по Донеччині 20 листопада 2026. Фото: поліція Донеччини

Раніше ми розповідали, що росіяни намагаються просуватися в районі Часового Яру за допомогою малих піхотних груп, користуючись погіршенням погоди та зниженням активності розвідувальних дронів. Дедалі активніше окупанти застосовують керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони та ударні безпілотники типу “крило”, що ускладнює логістику українських військових.