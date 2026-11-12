Де лінія фронту на Донеччині 12 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки атак по Донецькій області за 11 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Російські загарбники 11 листопада продовжували атакувати лінію фронту та житлові квартали на підконтрольній частині Донецької області різними видами озброєння. Загалом правоохоронці зафіксували 1 727 ударів по регіону. Серед цивільних мешканців поранень зазнала одна людина — у Краматорську.

Попередньо, обійшлося без загибелі цивільних

Правоохоронці, як йдеться у зведенні від поліції, фіксували удари по містах міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селах Громова Балка, Золоті Пруди та Новостепанівка.

Краматорськ росіяни атакували 10 разів, переважно дронами — поранена одна людина, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, генератор та два авто.

У Слов’янську після влучання FPV-дрона зазнав руйнувань приватний будинок.

По Золотих Прудах росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою — постраждали чотири приватні будинки та заклад освіти.

У Громовій Балці зруйнований приватний будинок, у Новостепанівці пошкоджені авто та причіп.

Руйнувань, згідно з даними поліції, за добу зазнали 19 цивільних об’єктів, з них вісім житлових будинків.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання були також по Білозерському та Сергіївці Андріївської громади. Росіяни за добу 17 разів атакували населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 558 людей, зокрема 39 дітей.

Попередньо, обійшлося без загибелі цивільних

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили п’ять атак росіян поблизу Надії, Новоєгорівки, Зеленої Долини та в бік Лиману;

у районі Миколаївки російські військові провели одну атаку на Слов’янському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку фіксували 14 атак загарбників. Російські сили атакували в районах Костянтинівки, Розкішного, Торецького, Софіївки, Вільного та в бік Миколайпілля й Кучерового Яру;

поблизу Нового Донбасу, Водянського, Білицького, Молодецького, Новомиколаївки та в бік Сергіївки окупанти намагалися просунутися на Покровському напрямку . Загалом російські військові провели шість атак.

Нагадаємо, українські бійці вчергове завдали ударів по військовій інфраструктурі росіян на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під атаку потрапила база полку “Ахмат” поблизу Торецька.