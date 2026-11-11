Українські військові показали ураження бази "Ахмата" поблизу тимчасово окупованого Торецька: відео

Місце ураження російського полку "Ахмат". Фото: з відео 19 армійського корпусу

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Українські бійці вчергове завдали ударів по військовій інфраструктурі росіян на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під атаку потрапила база полку “Ахмат” поблизу Торецька. Що вдалося уразити захисникам — читайте далі.

Про це повідомили у 19 армійському корпусі.

За їхніми даними, під атаку потрапила база 78 мотострілецького полку “Ахмат”, яку ті облаштували в Залізному поблизу тимчасово окупованого Торецька. Операцію з ураження військового обʼєкту провели пілоти Координаційного центру безпілотних систем.

Зокрема, бійці уразили безпілотниками класу middle-strike командно-спостережний пункт російського підрозділу та місце зосередження особового складу. Окрім цього, під удар потрапив стабілізаційний пункт загарбників.

Разом із тим у 19 армійському корпусі опублікували фрагменти перехоплень із розмов російських військових, в яких ті стверджували, що після атаки Сил оборон штаб загорівся.

Нагадаємо, раніше під ураження бійців Сил безпілотних систем бункери для зберігання БпЛА та місце, звідки їх запускали. Цей військовий обʼєкт окупанти облаштували на руїнах Донецького аеропорту.