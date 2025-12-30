Підтримати
У Краматорську посадили ялинку в пам’ять про волонтерів, які загинули під час евакуації цивільних

В'ячеслав Попович
Читати російською

Ялинка з’явилася у центральній частині Краматорська у понеділок, 29 грудня. Її посадили волонтери у пам’ять про своїх колег, життя яких обірвалися під час евакуації цивільних із прифронтових громад Донецької області.

 

Про це повідомив журналіст Олександр Качура.

“Це зовсім не святковий флешмоб. Замість іграшок — фотографії загиблих волонтерів, що до останнього займалися евакуацією в гарячих точках на Донеччині, загинули, так і не зустрівши  в родинному колі з ялинкою цей новий рік”, — каже журналіст Олександр Качура.

Додатково на ялинку причепили наліпку “евакуація”, аби звернути увагу на воєнні злочини Росії. Аналогічні наліпки висять на кожному евакуаційному авто, що не заважає загарбникам обстрілювати їх.

У Краматорську посадили ялинку на честь волонтерів
Присвячена загиблим волонтерам ялинка у Краматорську. Фото: Олександр Качура
У Краматорську посадили ялинку на честь волонтерів у 2025 році
Присвячена загиблим волонтерам ялинка у Краматорську. Фото: Олександр Качура

Організатори акції зазначають, що частини втрат можна було б уникнути, якби цивільні мешканці прифронтових районів активніше виїздили та не затягували це рішення до останнього. Волонтери гинуть не лише під час евакуації, але і доставляючи гуманітарну допомогу в оточені населені пункти.

Чи можна було зберегти життя цих молодих відважних людей? Напевно так, якби люди зважали на власну безпеку й евакуйовувалися  вчасно, а не в останній момент, коли заїхати в населений пункт майже неможливо”, — зазначив Олександр Качура.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, російські війська вчергове били по Костянтинівській громаді. Через атаку загинув засновник фонду “Незламна” Вʼячеслав Ільченко, ще двоє волонтерів зазнали поранень.

