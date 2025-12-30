Присвячена загиблим волонтерам ялинка у Краматорську. Фото: Олександр Качура

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Ялинка з’явилася у центральній частині Краматорська у понеділок, 29 грудня. Її посадили волонтери у пам’ять про своїх колег, життя яких обірвалися під час евакуації цивільних із прифронтових громад Донецької області.

Про це повідомив журналіст Олександр Качура.

“Це зовсім не святковий флешмоб. Замість іграшок — фотографії загиблих волонтерів, що до останнього займалися евакуацією в гарячих точках на Донеччині, загинули, так і не зустрівши в родинному колі з ялинкою цей новий рік”, — каже журналіст Олександр Качура.

Додатково на ялинку причепили наліпку “евакуація”, аби звернути увагу на воєнні злочини Росії. Аналогічні наліпки висять на кожному евакуаційному авто, що не заважає загарбникам обстрілювати їх.

Організатори акції зазначають, що частини втрат можна було б уникнути, якби цивільні мешканці прифронтових районів активніше виїздили та не затягували це рішення до останнього. Волонтери гинуть не лише під час евакуації, але і доставляючи гуманітарну допомогу в оточені населені пункти.

“Чи можна було зберегти життя цих молодих відважних людей? Напевно так, якби люди зважали на власну безпеку й евакуйовувалися вчасно, а не в останній момент, коли заїхати в населений пункт майже неможливо”, — зазначив Олександр Качура.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, російські війська вчергове били по Костянтинівській громаді. Через атаку загинув засновник фонду “Незламна” Вʼячеслав Ільченко, ще двоє волонтерів зазнали поранень.