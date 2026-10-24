Із Краматорська евакуювали ще дві родини з дітьми: у місті немає світла, води та звʼязку

Наслідки російської атаки на Краматорськ у жовтні 2026 року. Скриншот із відео поліції Донеччини

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Поліцейські спільно з рятувальниками евакуювали з Краматорська ще дві родини з дітьми. Мешканці залишалися на околицях міста, які регулярно потерпають від російських обстрілів.

Про це повідомили у головному управління національної поліції України у Донецькій області.

Наслідки російської атаки на Краматорськ у жовтні 2026 року. Скриншот із відео поліції Донеччини

Бульвар Краматорський та мікрорайон Лазурний, розташовані з боку Бахмута, нині одні з найнебезпечніших ділянок Краматорська. За словами поліцейських, через постійні атаки росіян туди не завжди вдається заїхати. На вулицях залишаються знищені автомобілі, а житлові будинки понівечені снарядами.

Попри руйнування, у пошкоджених багатоповерхівках без комунікацій досі живуть люди.

Мешканка Краматорська розповідає про наслідки атаки на багатоповерхівку в жовтні 2026 року. Скриншот із відео поліції Донеччини

“Це вже на світанку, годині о 5-й було. Я присіла скраю у спальні і чую: [повз] балкон все летить. Моя квартира не зайнялася, 9-й поверх, бог помилував. А в тій квартирі, що горить, кричали люди”, — розповідає про вранішній обстріл Краматорська місцева жителька.

Наслідки російської атаки на Краматорськ у жовтні 2026 року. Скриншот із відео поліції Донеччини

Попри небезпеку, з міста вдалось евакуювати дві родини. Серед врятованих — 14-річна Дарʼя. За словами дівчини, останні два місяці її родина жила без світла, води та газу.

“Дуже важко було, ще ж і навчання, а інтернет ледь працює. Навіть не знаю, де всі мої однокласники, тому що немає можливості звʼязатися. Часто дрони літають, чутно, як гудить над домівками”, — розповідає Дарʼя.

Щоб зарядити пристрої та відправити домашні завдання, дівчині доводилося виходити з дому попри ризик потрапити під удар російських безпілотників.

“Чесно кажучи, вже хочеться виїхати: це, звичайно, дім, але тут небезпечно”, — зізнається школярка.

Наслідки російської атаки на Краматорськ у жовтні 2026 року. Скриншот із відео поліції Донеччини

Евакуацією родин займаються ювенальні поліцейські Краматорська, які спеціалізуються на роботі з дітьми, спільно з працівниками ДСНС.

Вони відвідують сімʼї з дітьми, зʼясовують, якої допомоги ті потребують, та обирають безпечний час для виїзду.

Евакуаційне авто поліції у Краматорську у жовтні 2026 року. Скриншот із відео поліції Донеччини

Після евакуації людей доставляють до тимчасових прихистків і передають волонтерам, які допомагають із подальшим розміщенням.

У поліції закликають жителів прифронтових громад не відкладати евакуацію, особливо якщо в родині є діти, та звертатися по допомогу до правоохоронців і рятувальників.

Раніше ми показували кадри з документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”, у якому розповідають, як окупанти руйнували місто, домівки та життя людей.