У Краматорську 15 вересня призупинили рух автобусів за двома маршрутами, а ще один — змінили

Пасажирський автобус. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

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У прифронтовому Краматорську тимчасово зупинили рух автобусів за маршрутами №2 та №8, а внесли зміни до схеми руху автобусу №10. Зміни набули чинності від вівторка, 15 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, оновлений маршрут автобуса №10 у Краматорську в обох напрямках має наступний вигляд: вул. Комерційна — вул. В. Садова — вул. Д. Мазура — вул. Лівобережна — вул. Магістральна — вул. Дніпровська — вул. Мостова — вул. Хортицька до зупинки “Ринок” — вул. Хортицька — вул. Академічна — вул. Рум’янцева — вул. В. Стуса — вул. Дружби — вул. Ювілейна — вул. Паркова — вул. О. Тихого — до вул. Центральна (Новий світ).

Термінів відновлення роботи маршрутів №2 та №8, а також повернення автобуса №10 до звичайної схеми руху в Краматорській міськраді поки не назвали.

Нагадаємо, Краматорського вчителя фізкультури Сергія Фоміна відзначили державною нагородою — медаллю “За працю і звитягу”. Чоловік працює у місцевій школі імені Василя Стуса. На початку відкритого вторгнення чоловік волонтерив у прифронтових селах та містах Донеччини, розвозячи гуманітарну допомогу.