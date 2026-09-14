Вчителя з Краматорська Сергія Фоміна відзначили медаллю “За працю і звитягу”

Вчитель Сергій Фомін — зліва. Фото: Краматорська МВА

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Краматорського вчителя фізкультури Сергія Фоміна відзначили державною нагородою — медаллю “За працю і звитягу”. Чоловік працює у місцевій школі імені Василя Стуса. На початку відкритого вторгнення чоловік волонтерив у прифронтових селах та містах Донеччини, розвозячи гуманітарну допомогу.

Про державну нагороду журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті Президента України.

Вчителя фізкультури опорного закладу загальної середньої освіти імені Василя Стуса у Краматорську Сергія Фоміна відзначили медаллю “За працю і звитягу” ще наприкінці лютого цього року. Однак обласна влада від імені президента України вручила нагороду чоловіків нині.

“За особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну сумлінну працю та незламність, вчителя фізичної культури ОЗЗСО імені Василя Стуса Сергія Фоміна було нагороджено престижною державною відзнакою — медаллю “За працю і звитягу”. Навіть у найскладніших умовах сьогодення Сергій Фомін продовжує тримати свій освітній фронт, виховувати здорове, сильне та патріотичне покоління.

Ця медаль — визнання високої педагогічної майстерності, відданості своїй справі та справжнього людського подвигу на благо майбутнього України”, — написали у Краматорській МВА.

Відомо, що до відкритої війни Сергій Фомін займався з дітьми скелелазінням. Після 24 лютого 2022 року чоловік, коли через загострення боїв на Донеччині люди опинилися у скруті, вирішив допомагати благодійникам. Тоді у вільний від роботи час волонтер розвозить людям гуманітарну допомогу.

За три місяці волонтерства чоловік привіз підтримку мешканцям понад 20 населених пунктів регіону. Більше про історію Фоміна ми розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, в Донецькій ОДА рекомендували не призупиняти роботу школи №12 імені Степана Чубенка. У міській владі сказали, що не отримували відповідного листа.