“Підміна документів”? Область рекомендує не призупиняти роботу школи ім. Чубенка. Міська влада каже, що не отримувала листа | Вільне Радіо

Краматорський ЗЗСО №12 імені Степана Чубенка. Фото зі сторінки закладу освіти на Facebook

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У Краматорській ВА стверджують, що у школі імені Степана Чубенка вчиться 170 школярів без урахування дітей, яких перевели туди з інших закладів. Через це школа не зможе отримати гроші на освіту від держави. Водночас обласна влада наводить на кілька сотень більшу цифру та рекомендує не призупиняти роботу закладу. Місцеві посадовці відповідають, що не отримували цієї рекомендації. Та наголошують, що обласний департамент не має повноважень керувати освітою громади.

Ситуацію обговорювали під час онлайн-зустрічі керівництва Краматорської міської військової адміністрації з матір’ю Героя України Степана Чубенка Сталіною. До події долучилися журналісти Вільного Радіо.

Після призупинення навчального процесу у Краматорській школі №12 і переведення учнів та вчителів до ліцею №35 імені Валентина Шеймана колектив школи звернувся до міської влади з проханням зберегти школу з іменем її учня. Ситуація набула розголосу, й пізніше Краматорська ВА ініціювала зустріч із жінкою.

Під час заходу секретар міськради Ігор Сташкевич пояснив, чому влада призупинила навчання у школі №12. Серед аргументів — “невисока якість освіти, зруйнована будівля, мала кількість учнів”. За словами посадовця, для отримання державної освітньої субвенції наповненість класів має становити не менше ніж 27,5 учнів.

“Наповненість класів 12-ї школи, щоб ви розуміли правильні цифри математичні, які є в системі, це 272 учні в гімназії з 5 по 9 клас, які там є (за реформою освіти у школі №12 прибрали початкову й старшу ланки, — ред.). 170 – це власні діти 12-ї школи. 87 — це діти 15-ї школи, яких перевели туди раніше. Ще діти з інших громад. Розуміємо, що заклад зі 170 дітьми власними — це заклад малокомплектний для системи. І ви розумієте, що середня наповненість класів точно не буде 27,5”, — сказав Ігор Сташкевич.

Онлайн-зустріч Сталіни Чубенко і Краматорської МВА, скриншот

Водночас Департамент освіти і науки Донецької обладміністрації у листі до Краматорської ВА, копію якого отримала Сталіна Чубенко, навів інші цифри. В установі зазначили, що не знаходять підстав для призупинення освітнього процесу у школі №12, адже там навчалося достатньо учнів для отримання державної субвенції. Тому Сталіна вважає, що логічніше було б школу з меншою кількістю учнів приєднати, до ЗЗСО №12 імені Степана Чубенка, або до ліцею №35 з іменем Шеймана: “Наприклад, [як варіант можна розглядати] 21 школу без імені, де навчається 270 учнів і де середня наповненість класів 24,56”.

Посилаючись на дані листа від обласного департаменту, Сталіна Чубенко зазначила, що на початок 2025–2026 року у школі №12 (яка мала 14 класів) здобували освіту 459 учнів. Тож середня наповненість класів там становила 32,8. Наприкінці минулого навчального року учнів поменшало, оскільки з 9 класів випустилися 55 школярів, але й так заклад залишався комплектним.

“Хочу додати, що дітей у перший клас нашому закладу набирати не дозволено. Тому зараз з 2 до 9 клас залишились 11 класів замість 14. Але навіть без першого класу на початок 26–27 навчального року в закладі було 344 учні (79 початкової школи та 265 середньої ланки) з середньою наповненістю класів 31,3. Ми почули, скільки треба було по Україні, 27,5. У нас 31,3”, — каже Сталіна Чубенко.

Втім, Ігор Сташкевич заявив, що такого листа міська влада не отримувала:

“Дивіться, ви посилаєтесь на лист, якого в нас немає, а звідки він у вас? Яким чином ви отримали цей лист? Не могли надіслати лист, який надсилається Олександру Васильовичу [Гончаренку], вчителю 12 школи (Сталіна Чубенко викладала там зарубіжну літературу, але на тлі реорганізації закладу її звільнили, — ред.).

А в нас цього листа немає, тому ми не знаємо, що це за лист. Вибачте, це вже підміна документів. Департамент ДонОДА не є розпорядником інформації про дітей взагалі по містах Донецької області. І він не може вимагати від органів місцевого самоврядування якісь робити дії. В нього немає на це повноважень”.

Для довідки: Департамент освіти і науки Донецької ОДА — це структурний підрозділ обласної адміністрації, який відповідає за освітню політику в масштабах усієї області. Він підпорядкований голові ОДА та підзвітний Міністерству освіти і науки. Краматорська міська військова адміністрація під час воєнного стану виконує повноваження міської ради — тобто органу місцевого самоврядування. Школи в місті — це комунальна власність громади, і саме міська рада/МВА є їхнім засновником, тому рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи зміну типу школи ухвалює саме вона.

Лист, отриманий Сталіною, підписаний директором Департаменту освіти і науки Донецької ОДА Ігорем Гаєвим. Аби прояснити ситуацію, Ігор Сташкевич пообіцяв подзвонити посадовцю протягом зустрічі, втім того так і не підключили до конференції.

Журналісти Вільного Радіо надіслали запит до Департаменту освіти і науки Донецької ОДА з проханням з’ясувати позицію щодо школи №12 імені Степана Чубенка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що школу №12 ім. Степана Чубенка планують релокувати на Закарпаття.