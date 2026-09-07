У Краматорську ревізують освітлення вздовж евакуаційних маршрутів: що відомо

Наслідки влучань по Краматорську, 7 вересня 2026 року. Фото: Краматорська міська рада

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Внаслідок ранкового удару по району “Китайської стіни” у Краматорську пошкоджені вікна загальною площею понад 5 тис. квадратних метрів. Загалом у місті вже розбиті майже 20 тис. квадратних метрів вікон, комунальні служби продовжують їх забивати, готуючи громаду до зими.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

У Краматорську планують провести ревізію мереж вуличного освітлення, передусім уздовж евакуаційних маршрутів. Водночас рішення про відновлення освітлення умісті планують ухвалити пізніше. Окрім цього, КП “Міськсвітло” вже розпочало встановлювати стабілізатори на світлофорах, аби вони працювали стабільніше під час перепадів напруги, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Він додатково прокоментував ситуацію із водопостачанням у громаді: КВП “Краматорський водоканал” подає воду залежно від обсягів її надходження до міських мереж, на стабільність подачі мають вплив обстріли та відсутність електропостачання. Комунальники продовжують роботу: останній тиждень опрацювали дев’ять аварійних ситуацій та ліквідували 14 засмічень.

Також на тлі обстрілів у Краматорську трансформуються робота громадського транспорту: маршрути доводиться коригувати залежно від безпекової ситуації, а у разі загрози ударів схеми руху можуть оперативно змінюватися.

“Комунальна сфера Краматорська сьогодні працює у надзвичайно складних умовах. Обстріли створюють нові пошкодження швидше, ніж підприємства встигають повністю ліквідовувати попередні. Водночас ключове завдання залишається незмінним — забезпечувати життєдіяльність міста та готувати його інфраструктуру до зими”, — заявив посадовець.

Нагадаємо, влада Краматорська розглядає релокацію ЗССО №12 імені Героя України Степана Чубенка до Закарпатської області на наступний 2027-2028 навчальний рік — це офіційно. Водночас у міській раді говорять і про переїзд іншого закладу з місцевої мережі освіти, який на новому місці можуть перейменувати на честь юнака.