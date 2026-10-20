 У Краматорську рятувальники деблокували людину, яка застрягла на місці удару Росії 20 жовтня
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У Краматорську рятувальники деблокували людину, яка застрягла на місці удару Росії 20 жовтня

Богдан Комаровський
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Рятувальникам у Краматорську вдалося дістати із заблокованої квартири людину: вона застрягла там через російську атаку 20 жовтня. Окупанти понівечили декілька багатоповерхівок, на місці удару виникла пожежа. 

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що надзвичайникам вдалося деблокувати вхідні двері квартири на першому поверсі, у якій перебувала людина. Її помешкання було заблоковане внаслідок російської атаки на Краматорськ 20 жовтня. Окупанти скинули на місто три авіабомби — під приціл потрапила житлова забудова.

У Краматорську рятувальники деблокували людину, яка застрягла на місці удару Росії 20 жовтня
Рятувальники працюють на місці російського удару в Краматорську 20 жовтня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

Загалом через атаку зазнали руйнувань чотири багатоповерхівки. На місці удару виникла пожежа: надзвичайники ліквідували займання на двох балконах другого та третього поверхів п’ятиповерхового будинку.

У Краматорську рятувальники деблокували людину, яка застрягла на місці удару Росії 20 жовтня
Рятувальники працюють на місці російського удару в Краматорську 20 жовтня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

Загальна площа пожежі становила 40 квадратних метрів.

У Краматорську рятувальники деблокували людину, яка застрягла на місці удару Росії 20 жовтня
Рятувальники працюють на місці російського удару в Краматорську 20 жовтня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, загалом внаслідок атаки на Краматорськ 20 жовтня загинули троє людей, ще пʼятеро зазнали поранень. Серед загиблих — комунальників, які перевіряли підготовку систем до опалювального сезону. 

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