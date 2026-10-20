У Краматорську рятувальники деблокували людину, яка застрягла на місці удару Росії 20 жовтня

Рятувальники працюють на місці російського удару в Краматорську 20 жовтня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

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Рятувальникам у Краматорську вдалося дістати із заблокованої квартири людину: вона застрягла там через російську атаку 20 жовтня. Окупанти понівечили декілька багатоповерхівок, на місці удару виникла пожежа.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що надзвичайникам вдалося деблокувати вхідні двері квартири на першому поверсі, у якій перебувала людина. Її помешкання було заблоковане внаслідок російської атаки на Краматорськ 20 жовтня. Окупанти скинули на місто три авіабомби — під приціл потрапила житлова забудова.

Загалом через атаку зазнали руйнувань чотири багатоповерхівки. На місці удару виникла пожежа: надзвичайники ліквідували займання на двох балконах другого та третього поверхів п’ятиповерхового будинку.

Загальна площа пожежі становила 40 квадратних метрів.

Нагадаємо, загалом внаслідок атаки на Краматорськ 20 жовтня загинули троє людей, ще пʼятеро зазнали поранень. Серед загиблих — комунальників, які перевіряли підготовку систем до опалювального сезону.