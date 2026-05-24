Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС в ДонеДонецькій області

У Краматорську внаслідок російського обстрілу приватного сектору загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого житлового будинку.

Про це повідомили рятувальники Донеччини.

За даними надзвичайників, удар по приватному сектору міста стався ввечері 23 травня. Обстріл зруйнував житловий будинок, під завалами якого опинилася людина.

Під час аварійно-рятувальних робіт фахівці розібрали близько тонни будівельних конструкцій та виявили тіло загиблого чоловіка.

Наразі рятувальні роботи та розбір завалів завершили.

Рятувальники закликають мешканців регіону не нехтувати особистою безпекою та евакуюватися до більш безпечних регіонів країни.

Раніше ми писали, що за минулу добу, 23 травня, на Донеччині загинули двоє людей, ще шестеро зазнали поранень через удари Росії.