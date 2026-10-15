У Краматорську рятувальники ліквідували масштабну пожежу в будинку культури 15 жовтня

Пожежа в будинку культури через удар російського дрона у Краматорську, 15 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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15 жовтня через російську атаку в Краматорську спалахнула пожежа в будинку культури. На місце прибули надзвичайники, яким вдалося ліквідувати загоряння. Під час цього окупанти намагалися повторно атакувати рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За їхніми даними, внаслідок влучання російського FPV-дрона у Краматорську виникла масштабна пожежа в будинку культури.

Під час гасіння російські дрони неодноразово намагалися завдати повторного удару, через що надзвичайникам доводилося відходити в укриття. Попри це надзвичайники ліквідували займання на площі 800 квадратних метрів.

Через атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, упродовж 14 жовтня війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області понад 2 тисячі разів. Через ці удари загинули троє людей, ще девʼятеро — зазнали поранень. Жертвами загарбників були жителі Словʼянська, Маяків, Очеретиного та Краматорська.