Пошкоджений 1 грудня будинок у Краматорську. Ілюстративне фото: Олександр Гончареко

У багатоквартирному будинку в Краматорську, який вдень 1 грудня атакували дронами, виявили загиблу жінку. Рятувальники деблокували тіло з-під завалів. Загальна кількість жителів міста, життя яких обірвалися тієї доби через російські атаки, досягла двох.

Про виявлення тіла повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“Кількість загиблих у Краматорську, внаслідок російського удару по багатоповерхівці 1 грудня, збільшилась до двох — рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки”, — заявив начальник міської ВА Олександр Гончаренко.

Раніше він повідомляв, що через удар російського ударного дрона по одному з багатоповерхових будинків Краматорська загинув цивільний чоловік. За попередніми даними, 1956 року народження.

Уточнена кількість жертв російських атак у Краматорську за 1 грудня: двоє загиблих та п’ятеро поранених.

Нагадаємо, влучання російських дронів та авіабомб протягом першого дня грудня 2025 року поліція фіксувала у шести населених пунктах регіону. Загалом по підконтрольній частині Донеччини правоохоронці нарахували 1591 російських ударів, вони були спрямовані як на лінію фронту, так і на цивільні об’єкти. Журналісти Вільного Радіо вже розповідали, що відомо про наслідки обстрілів Донеччини за 1 грудня.