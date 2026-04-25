Скриншот з відео Патрульної поліції Краматорська та Слов’янська після влучання FPV-дрону в автомобіль

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У ніч проти 25 квітня у Краматорську російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль патрульної поліції. Унаслідок удару машина згоріла, правоохоронцям надали медичну допомогу.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Патрульної поліції Краматорська та Слов’янська.

За даними патрульних, унаслідок атаки загорівся службовий автомобіль. Правоохоронці намагалися самостійно загасити полум’я за допомогою вогнегасників, однак транспортний засіб повністю згорів.

Патрульним надали медичну допомогу. Усі поліцейські залишилися живими.

