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У Краматорську шість маршрутів громадського транспорту повернулись до стандартної схеми руху: які саме

В'ячеслав Попович
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Від 6 липня в прифронтовому Краматорську скасували тимчасові обмеження на рух маршрутів громадського транспорту, які діяли з 2 числа через безпекову ситуацію. Два тролейбусні та чотири автобусні маршрути повертаються до стандартної схеми руху.

Про це повідомили у  пресслужбі Краматорської міської ради.

Зазначені зміни стосувалися маршрутів:

  • №2;
  • №2 (тролейбус);
  • №5Б;
  • №14;
  • №14А;
  • №33Б (тролейбус).

У період від 2 по 5 липня цей транспорт курсував лише до зупинки “вул. Паркова (“Три ларька”)”.

Напередодні, 4 липня, у Краматорську також зазнала змін схема руху автобусного маршруту №10.

Нагадаємо, 5 липня війська країни-агресорки атакували автівку у селищі Красноторка. Внаслідок удару автомобіль загорівся — на місце події приїхали надзвичайники, аби ліквідувати займання. Серед людей ніхто не постраждав.

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