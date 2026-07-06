Ілюстративне фото з фейсбук-сторінки “КП КТТУ. Краматорський міський комунальний тролейбус та автобус”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Від 6 липня в прифронтовому Краматорську скасували тимчасові обмеження на рух маршрутів громадського транспорту, які діяли з 2 числа через безпекову ситуацію. Два тролейбусні та чотири автобусні маршрути повертаються до стандартної схеми руху.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Зазначені зміни стосувалися маршрутів:

№2;

№2 (тролейбус);

№5Б;

№14;

№14А;

№33Б (тролейбус).

У період від 2 по 5 липня цей транспорт курсував лише до зупинки “вул. Паркова (“Три ларька”)”.

Напередодні, 4 липня, у Краматорську також зазнала змін схема руху автобусного маршруту №10.

Нагадаємо, 5 липня війська країни-агресорки атакували автівку у селищі Красноторка. Внаслідок удару автомобіль загорівся — на місце події приїхали надзвичайники, аби ліквідувати займання. Серед людей ніхто не постраждав.