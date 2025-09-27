Приміщення підвалу ясла-садка №88 у Краматорську у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У другій половині вересня 2025 року в Краматорську стартували п’ять проєктів з капітального ремонту підвалів. Йдеться про приміщення чотирьох медичних закладів та одного дитсадка, які планують оновити й переобладнати під укриття. У двох із них облаштують протирадіаційні сховища. Загальна вартість проєктів становить 91,6 мільйона гривень. Розповідаємо, які саме роботи передбачені й скільки коштів потрібно на кожен об’єкт.

Про заплановані ремонти журналісти Вільного Радіо дізналися з системи управління публічними інвестиціями DREAM.

За даними ресурсу, 22–23 вересня 2025 року у Краматорську запустили п’ять проєктів із ремонту підвальних приміщень та облаштування там укриттів.

Деякі з проєктів публікували раніше, але на той час вони мали статус “у процесі підготовки”.

Які роботи хочуть провести у сховищі Краматорської міської лікарні №2

Одне з приміщень, де планують зробити капітальний ремонт, — сховище комунального некомерційного підприємства “Міська лікарня №2”.

Споруда розташована окремо на вулиці Героїв України, 17, і розрахована на 80 людей. Тут мають оновити умови для комфортного перебування медиків та пацієнтів під час повітряних тривог.

Вхід до сховища міської лікарні №2 у Краматорську у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

Загальна вартість запланованих робіт — близько 18,2 мільйона гривень. Станом на 27 вересня профінансовано лише 2% суми — 329 тисяч гривень з місцевого бюджету.

Повний перелік робіт, які планують виконати протягом року, такий:

демонтаж внутрішніх дверей, непотрібних бетонних перегородок, конструкцій вхідного павільйону, підлоги, пандуса та дерев’яного настилу;

облаштування другого евакуаційного виходу;

встановлення підйомних платформ для маломобільних людей;

перепланування санвузлів під потреби людей з інвалідністю;

будівництво нових перегородок, бетонних підлог і дверей;

капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж;

монтаж дизельного генератора;

благоустрій прилеглої території.

Приміщення сховища міської лікарні №2 у Краматорську у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

У Дитячому територіальному медичному об’єднанні Краматорська хочуть оновити підвал і зробити там укриття

Ще одне медичне приміщення, де планують оновити підвал, — комунальне некомерційне підприємство Дитяче територіальне медичне об’єднання Краматорської міської ради. Будівля розташована на вулиці Героїв України, 20.

Як зазначили в описі проєкту, ремонт потрібен, щоб ці приміщення могли використовувати медпрацівники та пацієнти як укриття під час повітряних тривог.

Приміщення підвалу Дитячого територіального медичного об’єднання Краматорської міської ради у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

Вартість робіт становить 12,6 мільйона гривень. Станом на 27 вересня залучили 199 тисяч із місцевого бюджету. Ще 9,6 мільйона гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. Зокрема, передбачили:

перепланування приміщень під найпростіше укриття;

демонтаж внутрішніх дверей і непотрібних цегляних перегородок;

побудову нових входів до підвалу та розширення наявних, зведення перегородок, облаштування бетонної підлоги й покриття її керамічною плиткою;

встановлення нових дверей;

капітальний ремонт інженерних мереж;

облаштування приміщення з урахуванням потреб маломобільних людей;

вимощення навколо споруди.

Приміщення підвалу Дитячого територіального медичного об’єднання Краматорської міської ради у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

У підвалах амбулаторій №9-12 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорська хочуть облаштувати протирадіаційне укриття

Наступний об’єкт, де готуються до ремонту підвалу, — комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги №1” у Краматорську.

Зокрема, планують оновити підвали амбулаторій №9, 10, 11 та 12 і переобладнати їх під протирадіаційні укриття.

Приміщення одного з підвалів амбулаторій №9-12 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

Для такого оновлення потрібні 29,9 мільйона гривень. Станом на 27 вересня залучили 499 тисяч із місцевого бюджету. Ще 23 мільйони гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. Ці кошти спрямують на:

перепланування приміщень під протирадіаційне укриття;

демонтаж дверей і непотрібних цегляних перегородок;

реконструкцію вхідних дверей;

облаштування нових входів та розширення існуючих сходів;

зведення нових цегляних перегородок, бетонних підлог і покриття їх керамічною плиткою;

оновлення внутрішніх інженерних мереж;

монтаж дизельного генератора;

облаштування приміщень з урахуванням потреб маломобільних людей;

благоустрій території.

Приміщення одного з підвалів амбулаторій №9-12 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

У підвалі амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорська має з’явитися протирадіаційне укриття

Відремонтувати підвал планують також для амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради. Це приміщення теж збираються переобладнати під протирадіаційні укриття.

Приміщення підвалу амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

На оновлення цієї споруди потрібні 19,9 мільйона гривень. Станом на 27 вересня вдалося залучити 461 тисячу з місцевого бюджету. Ще 15,3 мільйона гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. Кошти мають спрямувати на:

перепланування приміщень під протирадіаційне укриття;

демонтаж внутрішніх дверей і непотрібних цегляних перегородок;

ремонт вхідних дверей;

відновлення засипаного входу ззовні та будівництво сходів;

зведення нових цегляних перегородок, улаштування бетонних підлог і покриття їх керамічною плиткою;

встановлення нових внутрішніх дверей;

оновлення внутрішніх інженерних мереж;

монтаж дизельного генератора;

облаштування приміщень з урахуванням потреб маломобільних людей;

благоустрій території.

Приміщення одного з підвалів амбулаторій №9–12 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

Які роботи хочуть провести у підвалі ясел-садка №88 у Краматорську

Єдиний об’єкт немедичного призначення, де теж планують оновлення підвалів, — ясла-садок №88.

Посадовці зазначають, що попри бойові дії прагнуть відновити очне навчання для дітей, тому хочуть відремонтувати підвали садка, розраховані на 100 людей.

Приміщення підвалу ясел-садка №88 у Краматорську у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

Вартість оновлення приміщень становить 11 мільйонів гривень. Станом на 27 вересня залучили 153 тисячі з місцевого бюджету. Ще 8,3 мільйона гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. За ці кошти передбачили:

перепланування приміщень;

оновлення стін, підлоги та стелі, а також заміну дверей;

часткову гідроізоляцію зовнішніх стін;

заміну систем водопостачання, каналізації, електропостачання, опалення, вентиляції та санітарного обладнання;

встановлення системи пожежної сигналізації та аварійного виходу назовні;

облаштування приміщення з урахуванням потреб маломобільних людей;

облаштування місць для сидіння й лежання, а також встановлення ємності для зберігання води.

Приміщення підвалу ясла-садка №88 у Краматорську у вересні 2025 року. Фото: система DREAM

Нагадаємо, у Краматорську до кінця 2025 року планують відновити три житлові будинки, які постраждали від російських обстрілів. На ці роботи з міського бюджету виділили понад 330 тисяч гривень.