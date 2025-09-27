У другій половині вересня 2025 року в Краматорську стартували п’ять проєктів з капітального ремонту підвалів. Йдеться про приміщення чотирьох медичних закладів та одного дитсадка, які планують оновити й переобладнати під укриття. У двох із них облаштують протирадіаційні сховища. Загальна вартість проєктів становить 91,6 мільйона гривень. Розповідаємо, які саме роботи передбачені й скільки коштів потрібно на кожен об’єкт.
Про заплановані ремонти журналісти Вільного Радіо дізналися з системи управління публічними інвестиціями DREAM.
За даними ресурсу, 22–23 вересня 2025 року у Краматорську запустили п’ять проєктів із ремонту підвальних приміщень та облаштування там укриттів.
Деякі з проєктів публікували раніше, але на той час вони мали статус “у процесі підготовки”.
Які роботи хочуть провести у сховищі Краматорської міської лікарні №2
Одне з приміщень, де планують зробити капітальний ремонт, — сховище комунального некомерційного підприємства “Міська лікарня №2”.
Споруда розташована окремо на вулиці Героїв України, 17, і розрахована на 80 людей. Тут мають оновити умови для комфортного перебування медиків та пацієнтів під час повітряних тривог.
Загальна вартість запланованих робіт — близько 18,2 мільйона гривень. Станом на 27 вересня профінансовано лише 2% суми — 329 тисяч гривень з місцевого бюджету.
Повний перелік робіт, які планують виконати протягом року, такий:
демонтаж внутрішніх дверей, непотрібних бетонних перегородок, конструкцій вхідного павільйону, підлоги, пандуса та дерев’яного настилу;
облаштування другого евакуаційного виходу;
встановлення підйомних платформ для маломобільних людей;
перепланування санвузлів під потреби людей з інвалідністю;
будівництво нових перегородок, бетонних підлог і дверей;
капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж;
монтаж дизельного генератора;
благоустрій прилеглої території.
У Дитячому територіальному медичному об’єднанні Краматорська хочуть оновити підвал і зробити там укриття
Ще одне медичне приміщення, де планують оновити підвал, — комунальне некомерційне підприємство Дитяче територіальне медичне об’єднання Краматорської міської ради. Будівля розташована на вулиці Героїв України, 20.
Як зазначили в описі проєкту, ремонт потрібен, щоб ці приміщення могли використовувати медпрацівники та пацієнти як укриття під час повітряних тривог.
Вартість робіт становить 12,6 мільйона гривень. Станом на 27 вересня залучили 199 тисяч із місцевого бюджету. Ще 9,6 мільйона гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. Зокрема, передбачили:
перепланування приміщень під найпростіше укриття;
демонтаж внутрішніх дверей і непотрібних цегляних перегородок;
побудову нових входів до підвалу та розширення наявних, зведення перегородок, облаштування бетонної підлоги й покриття її керамічною плиткою;
встановлення нових дверей;
капітальний ремонт інженерних мереж;
облаштування приміщення з урахуванням потреб маломобільних людей;
вимощення навколо споруди.
У підвалах амбулаторій №9-12 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорська хочуть облаштувати протирадіаційне укриття
Наступний об’єкт, де готуються до ремонту підвалу, — комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги №1” у Краматорську.
Зокрема, планують оновити підвали амбулаторій №9, 10, 11 та 12 і переобладнати їх під протирадіаційні укриття.
Для такого оновлення потрібні 29,9 мільйона гривень. Станом на 27 вересня залучили 499 тисяч із місцевого бюджету. Ще 23 мільйони гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. Ці кошти спрямують на:
перепланування приміщень під протирадіаційне укриття;
демонтаж дверей і непотрібних цегляних перегородок;
реконструкцію вхідних дверей;
облаштування нових входів та розширення існуючих сходів;
зведення нових цегляних перегородок, бетонних підлог і покриття їх керамічною плиткою;
оновлення внутрішніх інженерних мереж;
монтаж дизельного генератора;
облаштування приміщень з урахуванням потреб маломобільних людей;
благоустрій території.
У підвалі амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорська має з’явитися протирадіаційне укриття
Відремонтувати підвал планують також для амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради. Це приміщення теж збираються переобладнати під протирадіаційні укриття.
На оновлення цієї споруди потрібні 19,9 мільйона гривень. Станом на 27 вересня вдалося залучити 461 тисячу з місцевого бюджету. Ще 15,3 мільйона гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. Кошти мають спрямувати на:
перепланування приміщень під протирадіаційне укриття;
демонтаж внутрішніх дверей і непотрібних цегляних перегородок;
ремонт вхідних дверей;
відновлення засипаного входу ззовні та будівництво сходів;
зведення нових цегляних перегородок, улаштування бетонних підлог і покриття їх керамічною плиткою;
встановлення нових внутрішніх дверей;
оновлення внутрішніх інженерних мереж;
монтаж дизельного генератора;
облаштування приміщень з урахуванням потреб маломобільних людей;
благоустрій території.
Які роботи хочуть провести у підвалі ясел-садка №88 у Краматорську
Єдиний об’єкт немедичного призначення, де теж планують оновлення підвалів, — ясла-садок №88.
Посадовці зазначають, що попри бойові дії прагнуть відновити очне навчання для дітей, тому хочуть відремонтувати підвали садка, розраховані на 100 людей.
Вартість оновлення приміщень становить 11 мільйонів гривень. Станом на 27 вересня залучили 153 тисячі з місцевого бюджету. Ще 8,3 мільйона гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. За ці кошти передбачили:
перепланування приміщень;
оновлення стін, підлоги та стелі, а також заміну дверей;
часткову гідроізоляцію зовнішніх стін;
заміну систем водопостачання, каналізації, електропостачання, опалення, вентиляції та санітарного обладнання;
встановлення системи пожежної сигналізації та аварійного виходу назовні;
облаштування приміщення з урахуванням потреб маломобільних людей;
облаштування місць для сидіння й лежання, а також встановлення ємності для зберігання води.