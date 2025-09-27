Підтримати
У Краматорську шукають 96 млн грн на ремонт і облаштування укриттів у підвалах чотирьох медзакладів і дитсадка: що відомо

Євген Вакуленко
Приміщення підвалу ясла-садка №88 у Краматорську у вересні 2025 року
У другій половині вересня 2025 року в Краматорську стартували п’ять проєктів з капітального ремонту підвалів. Йдеться про приміщення чотирьох медичних закладів та одного дитсадка, які планують оновити й переобладнати під укриття. У двох із них облаштують протирадіаційні сховища. Загальна вартість проєктів становить 91,6 мільйона гривень. Розповідаємо, які саме роботи передбачені й скільки коштів потрібно на кожен об’єкт.

 

Про заплановані ремонти журналісти Вільного Радіо дізналися з системи управління публічними інвестиціями DREAM.

За даними ресурсу, 22–23 вересня 2025 року у Краматорську запустили п’ять проєктів із ремонту підвальних приміщень та облаштування там укриттів.

Деякі з проєктів публікували раніше, але на той час вони мали статус “у процесі підготовки”.

Які роботи хочуть провести у сховищі Краматорської міської лікарні №2

Одне з приміщень, де планують зробити капітальний ремонт, — сховище комунального некомерційного підприємства “Міська лікарня №2”

Споруда розташована окремо на вулиці Героїв України, 17, і розрахована на 80 людей. Тут мають оновити умови для комфортного перебування медиків та пацієнтів під час повітряних тривог.

Зображення до посту: У Краматорську шукають 96 млн грн на ремонт і облаштування укриттів у підвалах чотирьох медзакладів і дитсадка: що відомо
Загальна вартість запланованих робіт — близько 18,2 мільйона гривень. Станом на 27 вересня профінансовано лише 2% суми — 329 тисяч гривень з місцевого бюджету.

Повний перелік робіт, які планують виконати протягом року, такий:

  • демонтаж внутрішніх дверей, непотрібних бетонних перегородок, конструкцій вхідного павільйону, підлоги, пандуса та дерев’яного настилу;
  • облаштування другого евакуаційного виходу;
  • встановлення підйомних платформ для маломобільних людей;
  • перепланування санвузлів під потреби людей з інвалідністю;
  • будівництво нових перегородок, бетонних підлог і дверей;
  • капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж;
  • монтаж дизельного генератора;
  • благоустрій прилеглої території.
Зображення до посту: У Краматорську шукають 96 млн грн на ремонт і облаштування укриттів у підвалах чотирьох медзакладів і дитсадка: що відомо
У Дитячому територіальному медичному об’єднанні Краматорська хочуть оновити підвал і зробити там укриття

Ще одне медичне приміщення, де планують оновити підвал, — комунальне некомерційне підприємство Дитяче територіальне медичне об’єднання Краматорської міської ради. Будівля розташована на вулиці Героїв України, 20.

Як зазначили в описі проєкту, ремонт потрібен, щоб ці приміщення могли використовувати медпрацівники та пацієнти як укриття під час повітряних тривог.

Зображення до посту: У Краматорську шукають 96 млн грн на ремонт і облаштування укриттів у підвалах чотирьох медзакладів і дитсадка: що відомо
Вартість робіт становить 12,6 мільйона гривень. Станом на 27 вересня залучили 199 тисяч із місцевого бюджету. Ще 9,6 мільйона гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. Зокрема, передбачили:

  • перепланування приміщень під найпростіше укриття;
  • демонтаж внутрішніх дверей і непотрібних цегляних перегородок;
  • побудову нових входів до підвалу та розширення наявних, зведення перегородок, облаштування бетонної підлоги й покриття її керамічною плиткою;
  • встановлення нових дверей;
  • капітальний ремонт інженерних мереж;
  • облаштування приміщення з урахуванням потреб маломобільних людей;
  • вимощення навколо споруди.
Приміщення підвалу Дитячого територіального медичного об’єднання Краматорської міської ради у вересні 2025 року
Приміщення підвалу Дитячого територіального медичного об’єднання Краматорської міської ради у вересні 2025 року

У підвалах амбулаторій №9-12 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорська хочуть облаштувати протирадіаційне укриття

Наступний об’єкт, де готуються до ремонту підвалу, — комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги №1” у Краматорську.

Зокрема, планують оновити підвали амбулаторій №9, 10, 11 та 12 і переобладнати їх під протирадіаційні укриття.

Приміщення одного з підвалів амбулаторій №9-12 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради у вересні 2025 року
Приміщення одного з підвалів амбулаторій №9-12 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради у вересні 2025 року

Для такого оновлення потрібні 29,9 мільйона гривень. Станом на 27 вересня залучили 499 тисяч із місцевого бюджету. Ще 23 мільйони гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. Ці кошти спрямують на:

  • перепланування приміщень під протирадіаційне укриття;
  • демонтаж дверей і непотрібних цегляних перегородок;
  • реконструкцію вхідних дверей;
  • облаштування нових входів та розширення існуючих сходів;
  • зведення нових цегляних перегородок, бетонних підлог і покриття їх керамічною плиткою;
  • оновлення внутрішніх інженерних мереж;
  • монтаж дизельного генератора;
  • облаштування приміщень з урахуванням потреб маломобільних людей;
  • благоустрій території.
Зображення до посту: У Краматорську шукають 96 млн грн на ремонт і облаштування укриттів у підвалах чотирьох медзакладів і дитсадка: що відомо
У підвалі амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорська має з’явитися протирадіаційне укриття

Відремонтувати підвал планують також для амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради. Це приміщення теж збираються переобладнати під протирадіаційні укриття.

Зображення до посту: У Краматорську шукають 96 млн грн на ремонт і облаштування укриттів у підвалах чотирьох медзакладів і дитсадка: що відомо
На оновлення цієї споруди потрібні 19,9 мільйона гривень. Станом на 27 вересня вдалося залучити 461 тисячу з місцевого бюджету. Ще 15,3 мільйона гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. Кошти мають спрямувати на:

  • перепланування приміщень під протирадіаційне укриття;
  • демонтаж внутрішніх дверей і непотрібних цегляних перегородок;
  • ремонт вхідних дверей;
  • відновлення засипаного входу ззовні та будівництво сходів;
  • зведення нових цегляних перегородок, улаштування бетонних підлог і покриття їх керамічною плиткою;
  • встановлення нових внутрішніх дверей;
  • оновлення внутрішніх інженерних мереж;
  • монтаж дизельного генератора;
  • облаштування приміщень з урахуванням потреб маломобільних людей;
  • благоустрій території.
Зображення до посту: У Краматорську шукають 96 млн грн на ремонт і облаштування укриттів у підвалах чотирьох медзакладів і дитсадка: що відомо
Які роботи хочуть провести у підвалі ясел-садка №88 у Краматорську

Єдиний об’єкт немедичного призначення, де теж планують оновлення підвалів, — ясла-садок №88.

Посадовці зазначають, що попри бойові дії прагнуть відновити очне навчання для дітей, тому хочуть відремонтувати підвали садка, розраховані на 100 людей.

Приміщення підвалу ясла-садка №88 у Краматорську у вересні 2025 року
Приміщення підвалу ясла-садка №88 у Краматорську у вересні 2025 року

Вартість оновлення приміщень становить 11 мільйонів гривень. Станом на 27 вересня залучили 153 тисячі з місцевого бюджету. Ще 8,3 мільйона гривень планують отримати як дотацію з державного бюджету. За ці кошти передбачили:

  • перепланування приміщень;
  • оновлення стін, підлоги та стелі, а також заміну дверей;
  • часткову гідроізоляцію зовнішніх стін;
  • заміну систем водопостачання, каналізації, електропостачання, опалення, вентиляції та санітарного обладнання;
  • встановлення системи пожежної сигналізації та аварійного виходу назовні;
  • облаштування приміщення з урахуванням потреб маломобільних людей;
  • облаштування місць для сидіння й лежання, а також встановлення ємності для зберігання води.
Зображення до посту: У Краматорську шукають 96 млн грн на ремонт і облаштування укриттів у підвалах чотирьох медзакладів і дитсадка: що відомо
Нагадаємо, у Краматорську до кінця 2025 року планують відновити три житлові будинки, які постраждали від російських обстрілів. На ці роботи з міського бюджету виділили понад 330 тисяч гривень.

