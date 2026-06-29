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У Краматорському водоканалі попередили мешканців про тимчасове скорочення подачі питної води з технічних обставин. Воно розпочнеться о 14:00 29 червня та триватиме до 17:00. Розповідаємо, яких адрес це торкнеться.

Про обмеження попередили у контакт-центрі Краматорська.

Так, у районі Соцмісто подачу води скоротять від вул. Дружби до вул. О. Вишні, а також від бул. Краматорського до вул. О. Тихого.

Обмеження водопостачання також зачеплять селища Новий Світ та Красногірка.

Зазначимо, на початку доби Краматорськ постраждав від атаки дронами — у місті зазнав руйнувань заклад освіти.

Нагадаємо, 29 червня й 1 липня на обʼєктах газорозподільної системи Краматорська, Словʼянська й Билбасівки будуть проводити планові ремонтно-профілактичні роботи. Через це деякі будинки тимчасово залишаться без газу. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де саме очікувати відключень.