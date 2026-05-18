У Краматорській громаді скоротили подачу води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Краматорському водоканалі попередили мешканців двох районів Краматорська про тимчасове скорочення подачі води з технічних обставин. Воно почнеться об 11:00 та, згідно з планами комунального підприємства, триватиме до 17:00. Розповідаємо, яких вулиць торкнеться.

Про обмеження подачі води попередили у контакт-центрі міста Краматорська.

Так, у районі Соцмісто подачу води скоротять від вул. Дружби до вул. О. Вишні, а також від бульв. Краматорського до вул. О. Тихого.

Також частково водопостачання обмежать до селища Новий Світ, повідомили у Краматорському водоканалі.

Нагадаємо, на прифронтових територіях України понад 50% підприємств або повністю зупинили роботу, або працюють з обмеженнями. Через це регіони втратили до 100 тисяч робочих місць. Уряд обіцяє додаткове фінансування та окрему програму підтримки таких територій.