У Краматорську 6 березня скоротили водопостачання.

6 березня до 16:00 через технічні обставини у Краматорську та селищі Біленькому обмежили водопостачання. Розповідаємо, у яких саме районах.

Про нові обмеження попередили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, без повноцінного водопостачання залишились мешканці центральної частини міста Краматорська, ділянки у межах від вулиці Дружби до вулиці О. Вишні та від Б. Краматорського до вулиці О. Тихого.

Також часткові обмеження застосували щодо мікрорайонів Новий Світ та Лазурний у Краматорську, а також щодо селища Біленьке.

