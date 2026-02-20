У Краматорську 20 лютого скоротили водопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Краматорський водоканал попередив про заплановане скорочення подачі води до низки адрес у самому Краматорську, а також у селищі Біленькому. Воно почнеться о 16:00 20 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, обмеження відбудуться з технічних причин за наступними адресами:

центральна частина Краматорська (від вул. Дружби до вул. О. Вишні; від Б. Краматорського до вул. О. Тихого);

Новий Світ (частково);

мікрорайон Лазурний;

селище Біленьке (частково).

У водоканалі перепросили в абонентів за тимчасові незручності. Втім, часових рамок відновлення водопостачання поки не окреслили.

