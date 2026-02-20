Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Краматорський водоканал попередив про заплановане скорочення подачі води до низки адрес у самому Краматорську, а також у селищі Біленькому. Воно почнеться о 16:00 20 лютого.
Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Так, обмеження відбудуться з технічних причин за наступними адресами:
У водоканалі перепросили в абонентів за тимчасові незручності. Втім, часових рамок відновлення водопостачання поки не окреслили.
