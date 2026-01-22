Наслідки обстрілів у Донецькій області за 21 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ще 1541 удар по підконтрольній частині Донецької області за 21 січня зафіксувала поліція Донеччини. Удари були спрямовані не лише на лінію фронту, але і на житлові квартали регіону — загинули двоє цивільних, поранені ще троє. Всі втрати серед цивільних фіксували у Краматорському районі.

Найбільше втрат було у Дружківці

21 січня, повідомляє поліція, російські війська вдарили по п’яти населених пунктах регіону: містах Дружківка, Краматорськ і Миколаївка, селищу Шабельківка та селу Добропілля.

На Краматорськ росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — загинула одна людина, ще одна зазнала поранень. Пошкоджені 26 приватних будинків, магазин, три цивільних автомобілі.

По Дружківці від ранку до вечора російські війська здійснювали атаки за допомогою FPV-дронів — загинула цивільна людина, ще двоє зазнали травм. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівля та шість цивільних автомобілів.

У Миколаївці через удари дронами постраждали два приватні будинки, а у Шабельківці — один.

Загалом за добу на Донеччині руйнувань зазнали 43 цивільні об’єкти, підрахували в поліції. Там уточнили, що 30 з цих об’єктів — це житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін надав розширені дані стосовно наслідків обстрілів у регіоні. За його інформацією, від ранку 21 січня по ранок 22 січня в області під вогнем також були Заповідне, Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Торецьке, Райгородок та Свято-Покровське.

Росіяни штурмували на всіх напрямках Донецької області

на Лиманському напрямку росіяни атакували сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Діброви, Лиману й Новосергіївки;

на Слов’янському напрямку Сили оборони змогли відбити дві атаки поблизу Дронівки;

ще одну атаку відбили на Краматорському напрямку у районі Ступочок;

на Костянтинівському напрямку росіяни провели 10 атак у районах Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та у бік Костянтинівки та Іванопілля;

водночас на Покровському напрямку Силам оборони вдалося зупинити 38 штурмів у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Іванівки, Сергіївки й Новопідгороднього;

на Олександрівському напрямку російська активність поновилася. За добу там провели вісім атак поблизу населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Соснівки й Нового Запоріжжя.

Нагадаємо, через розташування тимчасово окупованого міста Сіверська на низині росіянам для подальших штурмів доводиться рухатись на висоти, що збільшує їхні втрати. Втім, загарбники намагаються створити плацдарм для наступу в напрямку Дронівки та Закітного, одночасно розвиваючи логістику для подальших штурмів.