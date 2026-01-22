Підтримати
У Краматорську та Дружківці є загиблі й поранені: як минуло 21 січня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Ще 1541 удар по підконтрольній частині Донецької області за 21 січня зафіксувала поліція Донеччини. Удари були спрямовані не лише на лінію фронту, але і на житлові квартали регіону — загинули двоє цивільних, поранені ще троє. Всі втрати серед цивільних фіксували у Краматорському районі.

Найбільше втрат було у Дружківці

21 січня, повідомляє поліція, російські війська вдарили по п’яти населених пунктах регіону: містах Дружківка, Краматорськ і Миколаївка, селищу Шабельківка та селу Добропілля.

На Краматорськ росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — загинула одна людина, ще одна зазнала поранень. Пошкоджені 26 приватних будинків, магазин, три цивільних автомобілі.

По Дружківці від ранку до вечора російські війська здійснювали атаки за допомогою FPV-дронів — загинула цивільна людина, ще двоє зазнали травм. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівля та шість цивільних автомобілів.

У Миколаївці через удари дронами постраждали два приватні будинки, а у Шабельківці — один.

Загалом за добу на Донеччині руйнувань зазнали 43 цивільні об’єкти, підрахували в поліції. Там уточнили, що 30 з цих об’єктів — це житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін надав розширені дані стосовно наслідків обстрілів у регіоні. За його інформацією, від ранку 21 січня по ранок 22 січня в області під вогнем також були Заповідне, Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Торецьке, Райгородок та Свято-Покровське.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 21 січня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо
Атаки за допомогою FPV-дронів на Дружківку та пошкодження житлових будинків
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 21 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області
Краматорськ, Дружківка, Миколаївка та інші населені пункти під вогнем російських військ 21 січня
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 21 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області
Зруйновані будинки та пошкоджена інфраструктура після обстрілів у Донецькій області 21 січня
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 21 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Росіяни штурмували на всіх напрямках Донецької області

  • на Лиманському напрямку росіяни атакували сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Діброви, Лиману й Новосергіївки;
  • на Слов’янському напрямку Сили оборони змогли відбити дві атаки поблизу Дронівки;
  • ще одну атаку відбили на Краматорському напрямку у районі Ступочок;
  • на Костянтинівському напрямку росіяни провели 10 атак у районах Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та у бік Костянтинівки та Іванопілля;
  • водночас на Покровському напрямку Силам оборони вдалося зупинити 38 штурмів у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Іванівки, Сергіївки й Новопідгороднього;
  • на Олександрівському напрямку російська активність поновилася. За добу там провели вісім атак поблизу населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Соснівки й Нового Запоріжжя.

Нагадаємо, через розташування тимчасово окупованого міста Сіверська на низині росіянам для подальших штурмів доводиться рухатись на висоти, що збільшує їхні втрати. Втім, загарбники намагаються створити плацдарм для наступу в напрямку Дронівки та Закітного, одночасно розвиваючи логістику для подальших штурмів.

