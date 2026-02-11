У Краматорській громаді скоротили подачу води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від 10:00 у Краматорській громаді скоротили подачу води до окремих населених пунктів через ремонтні роботи. Обмеження стосуються як самого Краматорська, так і двох селищ.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, подачу води скоротили до районів Соцмістечко (від вул. Дружби до О. Вишні, від бульв. Краматорський до вул. О. Тихого) та Лазурний у Краматорську, а також до селищ Новий Світ та Біленьке. У селищах обмеження є частковими.

Роботи у Краматорському водоканалі планують завершити орієнтовано до 16:00 11 лютого. Тоді подачу води почнуть відновлювати у повному обсязі.

Нагадаємо, влада Донецької області спрямувала ще 1,5 мільйона гривень на підтримку ЗСУ. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.